Reprezentacja Polski była pozbawiona selekcjonera, po tym jak w czerwcu ze stanowiska zrezygnował Michał Probierz. W międzyczasie Polski Związek Piłki Nożnej na czele z prezesem Cezarym Kuleszą rozmawiał z kilkoma kandydatami. Wśród nich był m.in. Maciej Skorża, który ostatecznie zdecydował się na pozostanie w japońskim Urawa Red Diamonds.

ZOBACZ: Jan Urban selekcjonerem reprezentacji Polski. PZPN potwierdza

Według doniesień medialnych faworytami do objęcia reprezentacji Polski byli m.in. Adam Nawałka, Jerzy Brzęczek i Jan Urban. Ostatecznie wybór padł na tego ostatniego, byłego trenera takich klubów jak Legia Warszawa, Lech Poznań czy ostatnio Górnik Zabrze.

63-latek rozpoczynał karierę trenerską w młodzieżowym zespole Osasuny, z którą był wcześniej związany jako piłkarz. Urban miał również okazję podpatrywać, jak wygląda praca selekcjonera, kiedy w 2008 roku asystował w sztabie Leo Beenhakkera.

Jan Urban selekcjonerem. Przed nim niełatwa misja

Największe sukcesy święcił jednak na naszym krajowym podwórku. Urban ma na swoim koncie dwa Puchary Polski z sezonu 2007/2008 i 2012/13, Superpuchar Polski z 2008 roku i Mistrzostwo Polski z kampanii 2012/13. To wszystko trofea zdobyte z Legią Warszawa.

Szkoląc kilka lat później Lecha Poznań, zdobył z nim w 2016 roku Superpuchar Polski. Nowy selekcjoner miał również okazję trenować swój ukochany Górnik Zabrze, ale tam już nie udało mu się odnieść sukcesów.

ZOBACZ: Nowy selekcjoner reprezentacji Polski spotka się z Lewandowskim. "Zrobię wszystko, żeby wrócił"



Przed Janem Urbanem niełatwa misja. Po aferze z opaską kapitańską, Robert Lewandowski zrezygnował z gry w kadrze do momentu, w którym kadrę szkolił będzie Probierz. Teraz istnieje szansa, że legenda polskiej kadry do niej powróci.

Najważniejsze zadanie, jakie stoi przed nowym szkoleniowcem to wywalczenie w grupie eliminacji MŚ miejsca, które gwarantuje baraże na mundial w 2026 roku. Reprezentacja wróci do gry we wrześniu, a w inauguracyjnym spotkaniu Jana Urbana Polska zmierzy się Holandią na wyjeździe. Kilka dni później nasza kadra podejmie Finlandię na Stadionie Śląskim.