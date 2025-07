Adam Bodnar skierował do marszałka Sejmu Szymona Hołowni list, w którym informuje go o "nieprawidłowościach i wątpliwościach", które wystąpiły w procedurze rozpoznania protestów wyborczych i stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich. Minister sprawiedliwości zaznaczył, że napisał do marszałka "ze względu na wagę wyborów prezydenckich i konstytucyjne prawo do protestu wyborczego".