W czerwcu, po raz pierwszy od lutego 2023 r., Japonia kupiła niewielką partię ropy z Rosji po około 57,5 dolarów za baryłkę - poinformowała rosyjska agencja informacyjna TASS powołując się na statystyki dostępne na stronie japońskiego resortu finansów.

Jednocześnie przypomniała, że Japonia dołączyła wcześniej do innych krajów G7, wprowadzając mechanizm limitu cen rosyjskiej ropy naftowej na poziomie 60 dolarów za baryłkę.

Japonia kupiła ropę z Rosji. Skorzystała z czasowego wyjątku

Dokonanie tej transakcji potwierdziła również japońska rafineria Taiyo Oil. W oświadczeniu przekazano, że zakup dotyczył 600 tys. baryłek rosyjskiej ropy naftowej typu Sachalin Blend i został zlecony na polecenie japońskiego rządu, aby "zapewnić ciągłość działania projektu Sachalin-2 i uniknąć zakłóceń w dostawach LNG".

Rosyjska mieszanka Sachalin Blend to produkt uboczny wydobycia LNG w kompleksie Sachalin-2, zarządzanym przez rosyjski koncern Gazprom. Projekt ten ma kluczowe znaczenie dla Japonii - odpowiada za około 9 proc. całkowitego importu LNG do kraju.

Transportu ropy dokonał tankowiec Voyager typu Aframax, objęty amerykańskimi sankcjami, który rozładował ładunek w japońskim porcie Kikuma, po czym opuścił port - wynika z danych żeglugowych LSEG.

W styczniu bieżącego roku administracja USA nałożyła sankcje na tankowce klasy lodowej, wykorzystywane do transportu ropy z Sachalinu. Zmusiło to Rosję do ograniczenia eksportu do jedynego dotąd nabywcy - Chin. Sankcje przewidują jednak tymczasowe wyjątki - do 28 czerwca 2025 r. - dla importu Sachalin Blend do Japonii, co umożliwiło tę transakcję.

Taiyo Oil zaznaczyło, że na razie nie planuje kolejnych zakupów rosyjskiej ropy z Sachalin-2.