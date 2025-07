Prawie dziewięć godzin trwała akcja ratunkowa w Tatrach, podczas której udzielano pomocy samotnemu turyście. Mężczyzna utknął na Orlej Perci "z powodu wyczerpania i bólu kolana" - przekazali ratownicy. W akcji brało udział 23 TOPR-owców. Turystę udało się sprowadzić do schroniska Murowaniec. Stamtąd przewieziono go samochodem do Zakopanego.