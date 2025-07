Senator Wadim Tyszkiewicz (Koło Senackie Niezależni i Samorządni) zapowiadał wcześniej powołanie nowej partii, która miałby być alternatywą dla ugrupowań w obecnym parlamencie. W środowej "Debacie politycznej" w Polsat News Polityka były prezydent Nowej Soli ogłosił że chciałby, aby w Senacie powstał nowy klub.

- Nie wiem czy będzie to partia, na dzień dzisiejszy chcemy stworzyć klub Bezpartyjni Samorządni - zapowiedział Tyszkiewicz.

Jak zauważył, żeby w izbie wyższej stworzyć klub potrzeba siedmiu senatorów. - Od razu zakładamy, że jakby się udało, to powalczymy o wicemarszałka i byłby to Zygmunt Frankiewicz. Wtedy mielibyśmy też silniejszą reprezentację naszej partii - stwierdził. - Na razie się to nie udaje - dodał.

Wadim Tyszkiewicz zapowiedział powstanie nowej partii. Opowiedział o szczegółach

Tyszkiewicz był pytany przez Przemysława Szubartowicza, czy senatorowie nie chcą do nich dołączać. - My jesteśmy ludźmi pragmatycznymi, jeszcze raz będę wracał do tego samorządu, my nie chcemy nikogo na sile przeciągać - mówił senator niezależny.

Dopytywany o szczegóły przywołał skrót "PKM". - Polityka, która ma być konstruktywna, pozytywna i merytoryczna. To są oczywiście hasła, ale jeszcze raz, my wiemy jak to robić, robiliśmy to przez wiele lat - przekonywał.

Podkreślił, iż nowa formacja byłaby "partią liberalną gospodarczo". - Chcemy prostych podatków, przejrzystych, ale uwaga - też nieuchronnych - deklarował.

"Wykluczamy koalicję z PiS i Braunem". Senator mówił o nowej partii

Tyszkiewicz zaznaczył również, że "bezwzględnie wyklucza" koalicję z PiS czy partią Grzegorza Brauna. - W ogóle to jest niepojęte, że człowiek, który robi tyle złego dla kraju, bo myślę, że marka Polski bardzo ucierpiała na tych zrachowaniach Brauna - zdobywa 6-7 procent - mówił senator.

- Spróbujemy wywrócić ten stolik. Nie budować partię lidera, lidera w kontekście przywódcy partii, prezesa, jak jest w PiS - podkreślał Tyszkiewicz.

- My nie mamy lidera, co na ten moment może być wadą, ale może być zaletą. Ja nie aspiruję do roli lidera, nie jestem liderem i nie chcę nim być - stwierdził senator. - My lidera wyłonimy nieco później. Chcemy budować program na współpracy z samorządem i biznesem - dodał.