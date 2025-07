Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło projekt ustawy, który zakłada zniesienie zasady dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Rozwiązanie to obowiązuje od 2018 roku.

PSL chce końca dwukadencyjności. "Ważne dla samorządowców"

Do pomysłu ludowców przekonywał w środowym "Gościu Wydarzeń" senator PSL Waldemar Pawlak. - Wycofanie się z dwukadencyjności jest ważne dla samorządowców - podkreślił były premier, a obecnie szef Rady Naczelnej ludowców.

- Zrobiono badania i tam, gdzie są dobrzy gospodarze i dobrze zarządzają lokalną wspólnotą, to dłużej rządzą i wyniki w tych gminach są lepsze - mówił Pawlak w rozmowie z Piotrem Witwickim. Jak ocenił, w innych miejscach jest "taka szatkownica", a w ostatnich wyborach lokalnych "40 proc. samorządowców zostało zmienionych".

Dopytywany przez prowadzącego, czy PSL na poważnie rozważa swoją propozycję dotyczącą dwukadencyjności, senator zapytał, "czy lepiej, żeby to mieszkańcy wspólnoty lokalnej mieli możliwość wykonania tej decyzji, czy miałby przychodzić jeden czy drugi taki zakapior centralny i mówić 'nie'".

Trzecia kadencja Andrzeja Dudy? Waldemar Pawlak: Zgodziłbym się

Pawlak dopytywany był także, czy w takim przypadku nie miałby nic przeciwko zastosowaniu końca dwukadencyjności wobec urzędu prezydenta Polski i teoretycznym objęciu przez Andrzeja Dudę kolejnej, trzeciej kadencji. - A wie pan, że bym się zgodził - odparł były premier.

Jak wyjaśniał, "jeżeli popatrzymy na rolę prezydenta to niewątpliwie w polskim systemie mógłby pełnić rolę takiego podmiotu, który łączy znacznie dłużej niż na jedną kadencję". - To też można sobie wyobrazić - zapewniał.

Jako przykład "z ostatnich kilkudziesięciu lat" wskazał Aleksandra Kwaśniewskiego. - On do dzisiaj jest dość popularny i pewnie gdyby była możliwość startowania w kolejnych kadencjach, to byłby prezydentem - nadmienił.

Ministerstwo Finansów połączy się z resortem gospodarki? "Wyłania się kształt"

Waldemar Pawlak w kontekście rekonstrukcji rządu mówił na antenie Polsat News, iż "w tej chwili wyłania się taki kształt, że będzie mocniejsze centrum gospodarcze, w którym minister finansów będzie łączył także sprawy gospodarcze".

- Taki model jest we Francji, gdzie Ministerstwo Finansów jest połączone z Ministerstwem Gospodarki i wtedy minister finansów ma nie tylko dbać o wydawanie kasy, ale ma też dbać o bazę podatkową, czyli wspierać przedsiębiorców, którzy do tego budżetu płacą - tłumaczył.

Jak dodał, "z drugiej strony jest resort klimatu i energii". - W tej chwili nie wiem, czy to tak będzie połączone, ale na pewno będzie Ministerstwo Energii, które połączy wszystkie wątki energetyczne. Co do innych zmian to dowiemy się w przyszłym tygodniu - uzupełnił Pawlak.

O scenariuszu "superministerstwa" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek mówili w podcaście Interii "Polityczny WF". Jak wówczas wskazywali, szefem takiego resortu mógłby zostać Andrzej Domański.