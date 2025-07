Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia dla woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Zagrożenie dotyczy intensywnych burz i silnego deszczu, do 70 mm. Wystąpić może też porywisty wiatr, który wiać będzie z prędkością do 70 km/h.

Na północy Polski prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów od 30 mm do 50 mm, punktowo do 70 mm. Lokalnie opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 70 proc. Alerty obowiązują do południa.

Prognoza pogody. Ostrzeżenia przed intensywnymi burzami

Obowiązują również ostrzeżenia I stopnia przed silnymi burzami na obszarach województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Tam prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadów wynosie od 25 mm do 40 mm.

Lokalnie opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk 70 proc. Alerty potrwają do południa.

W woj. podlaskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim oraz części woj. łódzkiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego wydane zostały alerty przed burzami. Prognozuje się tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h.

Lokalnie możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godzin porannych w północno-wschodniej części Polski, a w na terenach zachodnich od godz. 14 i potrwają do godzin wieczornych.

Wydano alert RCB. Niebezpiecznie na północy kraju

Alert RCB przed burzami, ulewnym deszczem i silnym wiatrem nadal obowiązuje mieszkańców części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. "Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - brzmi treść alertu.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

