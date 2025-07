Czarnek odpowiada na ultimatum Nawrockiego. Padła jasna deklaracja

Przemysław Czarnek najprawdopodobniej nie zostanie szefem Kancelarii Prezydenta. Wszystko z powodu narzuconych przez Karola Nawrockiego wytycznych. Prezydent elekt nie chce, by przewodziła jej osoba piastująca funkcję w partii politycznej. Były minister edukacji deklaruje natomiast, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska wiceprezesa PiS.

Jeszcze do niedawna w przestrzeni publicznej pojawiały się nieoficjalne doniesienia o tym, że Przemysław Czarnek jest najpoważniejszym kandydatem do objęcia funkcji szefa Kancelarii Prezydenta w gabinecie Karola Nawrockiego. Wszystko wskazuje jednak na to, że prognozy te były nietrafione.

W rozmowie z "Super Expressem" były minister edukacji opowiedział o warunkach dotyczących objęcia funkcji, postawionych przez prezydenta elekta. - Karol Nawrocki nie chce mieć u siebie funkcyjnych, politycznych urzędników - wyjaśnił Czarnek.

Kto nowym szefem Kancelarii Prezydenta? Karol Nawrocki postawił ultimatum

- Szanuję to. Z drugiej strony przecież nie ma zakazu, że będąc wiceprezesem PiS i szefem lubelskich struktur, nie mógłbym sprawować tej funkcji - przekonywał poseł PiS, deklarując, że nie zamierza zrzekać się pełnionych przez siebie funkcji, by otrzymać posadę w prezydenckiej kancelarii.

Nic nie jest jeszcze przesądzone, bo jak wskazał Przemysław Czarnek, wciąż trwają rozmowy w tej sprawie z Karolem Nawrockim. Przyznał, że chciałby zostać szefem jego gabinetu, nie rezygnując jednocześnie ze swoich dotychczasowych obowiązków. Stwierdził też, że zamierza wspierać przyszłą głowę państwa.

- Ma we mnie ogromnego sojusznika i wielkie poparcia - powiedział.

Gabinet Karola Nawrockiego. Kto będzie współpracował z przyszłym prezydentem?

"SE", powołując się na słowa anonimowego informatora twierdzi, że postanowienie Karola Nawrockiego może być dobrą informacją dla Jarosława Kaczyńskiego, który wolał, by Przemysław Czarnek pozostał w strukturach partii. - Przemek chce być numerem dwa, tuż za prezesem, a wkrótce numerem jeden. On po prostu chce być prezesem za kilka lat, a nawet premierem w rządzie PiS i Konfederacji - mówił anonimowy polityk.

Dziennik wskazuje, że obecnie największe szanse na objęcie funkcji szefa Kancelarii Prezydenta ma Zbigniew Bogucki. Jego zastępcą może zostać zaś Adam Andruszkiewicz. Szefem gabinetu mianowany ma być Paweł Szefernaker.

Na początku lipca Karol Nawrocki ogłosił, że szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zostanie Sławomir Cenckiewicz, a jego zastępcami generałowie Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś. Wcześniej powiadomił też, że swoim rzecznikiem prasowym uczyni Rafała Leśkiewicza.