Kijów jest jednym z dziesięciu najtrudniejszych miejsc do życia - wynika z raportu sporządzonego przez Economist Intelligence Unit, działu analiz brytyjskiego wydawcy tygodnika "The Economist". Na liście znalazły się również cztery afrykańskie miasta. Eksperci ocenili, że najlepiej żyje się z kolei w Kopenhadze, stolicy Danii.

Zdaniem analityków wiele krajów leżących w Afryce i na Bliskim Wschodzie doświadcza problemów gospodarczych. Mieszkańcy zmagają się również z brakiem bezpieczeństwa i przeciążeniem usług publicznych. W ocenie ekspertów najgorszym miastem do życia jest Damaszek, stolica Syrii. Nieco lepiej został oceniony Trypolis, leżący w Libii.

Negatywnie zostały ocenione także Dhaka (stolica Bangladeszu) oraz Karachi, jedno z miast Pakistanu. Pierwsza z tych miejscowości została skrytykowana za niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę. W przypadku tej drugiej zwrócono uwagę na niestabilność gospodarczą oraz polityczną.

Zestawienie dziesięciu najgorszych miejsc do życia

Niskie noty uzyskały także Algier (Algieria), Lagos (Nigeria), Harare (Zimbabwe) oraz Port Moresby (Papua-Nowa Gwinea). Na dziewiątym miejscu w zestawieniu znalazł się Kijów. Eksperci zwrócili uwagę na to, że poziom opieki zdrowotnej w stolicy Ukrainy jest niezadowalający. Uwagę analityków zwrócił także brak stabilności politycznej, co jest związane z toczącym się konfliktem z Rosją.

W zestawieniu dziesięciu najtrudniejszych miejsc do życia uwzględniono także Caracas, stolicę Wenezueli.

Wyniki Economist Intelligence Unit. W tych miastach żyje się najlepiej

Za najlepsze miejsce do życia uznano Kopenhagę, stolicę Danii. Eksperci ocenili, że to miejsce wyróżnia się bardzo wysokim poziomem opieki zdrowotnej, dostępem do nowoczesnej infrastruktury oraz stabilnością polityczną. Na kolejnej pozycji w rankingu znalazł się Wiedeń, stolica Austrii.

W zestawieniu dziesięciu najlepszych miejsc do życia uwzględniono także Zurych (Szwajcaria) oraz Melbourne (Australia). Na nieco niższej pozycji znalazło się także drugie szwajcarskie miasto, Genewa. Wszystkie z tych miejscowości zostały wyróżnione ze względu na najwyższy dostęp do opieki zdrowotnej.

Analitycy zwrócili także uwagę na korzystną sytuację w Osace (Japonia), Auckland (Nowa Zelandia), Adelaide (Australia) oraz Vancouver (Kanada). Dostęp do edukacji w tych miastach ma być na szczególnie dobrym poziomie. Dobrze oceniona została także tamtejsza infrastruktura.

Zbadano poziom opieki zdrowotnej i stabilność. Eksperci zdradzają metodologię

Sporządzając zestawienie, autorzy raportu wzięli pod uwagę ponad 30 wskaźników, które zostały pogrupowane według pięciu kategorii. Chodzi o stabilność, opiekę zdrowotną, kulturę i środowisko, edukację oraz infrastrukturę. W przypadku wskaźników jakościowych ocena zostaje wystawiona na podstawie odczuć analityków i ekspertów pochodzących z danego miasta. Wskaźniki ilościowe obliczane są natomiast na podstawie zewnętrznych danych.

Przy ocenie stabilności pod uwagę wzięte zostają poziom przestępczości, zagrożenia konfliktami oraz niepokoje społeczne. Poziom opieki zdrowotnej oceniany jest natomiast pod kątem jakości usług publicznych i prywatnych. Mierząc poziom edukacji, eksperci uwzględniają dostęp do wysokiej jakości szkolnictwa publicznego i prywatnego.

Infrastruktura koncentruje się na jakości dróg, transporcie, mieszkalnictwie oraz globalnej łączności. Przy ocenie kultury i środowiska ocenie podlegają możliwości rekreacyjne i wolności osobiste oraz to, w jaki sposób chroniony jest klimat.