Dobra wiadomość dla Ukrainy, Donald Trump potwierdza. "Są już dostarczane"

Pociski do systemów obrony powietrznej Patriot są transportowane na Ukrainę - ogłosił prezydent USA Donald Trump. Amunicja, która pomoże w obronie nieba nad krajem, została wysłana z Niemiec. Trump zapowiedział też, że wkrótce kolejne kraje otrzymają pisma w sprawie taryf celnych.

- Są już dostarczane. Wysłano je z Niemiec. (...) USA otrzymają za nie zapłatę - powiedział Trump dziennikarzom.

Wcześniej we wtorek "New York Times" napisał, że większość amerykańskiej broni, która ma trafić za pośrednictwem sojuszników z NATO na Ukrainę, jest natychmiast gotowa do wysyłki.

Wojna w Ukrainie. Sojusznicy finansują zakup Patriotów

W poniedziałek Trump ogłosił, że sojusznicy z NATO kupią amerykańską broń, która następnie trafi na Ukrainę. Potwierdził, że dostarczone mają być systemy obrony powietrznej Patriot, które Ukraińcy wykorzystują do obrony przed rosyjskimi atakami. Dostawy obejmą też pociski i amunicję, będzie to broń defensywna i ofensywna.

ZOBACZ: Trump rozmawiał z Zełenskim. "Czy jesteś w stanie uderzyć w Moskwę?"

Dwa systemy Patriot zamówiły dla Ukrainy Niemcy, a jeden Norwegia. Koszt jednego systemu Patriot to ok. 1 mld USD.

Prezydent USA odniósł się też w rozmowie z dziennikarzami do taryf na import. Powiadomił, że mniejsze kraje otrzymają wkrótce pisma, w których zostaną powiadomione o objęciu ich dóbr od 1 sierpnia jednakowym cłem na poziomie powyżej 10 procent.