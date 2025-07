Wszystkie ułaskawienia Andrzeja Dudy. Kancelaria prezydenta podała dane

Chodzi o okres od 6 sierpnia 2015 roku do 15 lipca 2025 roku. W tym czasie kancelaria Dudy wszczęła 72 postępowania w tzw. trybie pierwszym. Polega on na przekazaniu prośby o ułaskawienie do Prokuratora Generalnego, który następnie przesyła ją do sądu, który wydał w danej sprawie wyrok.

Jeżeli sąd wyda negatywną opinię, prośba zostaje pozostawiona bez dalszego biegu. Jeżeli sąd wyda opinię pozytywną, jest ona przesyłana Prokuratorowi Generalnemu wraz z aktami sprawy.

Duda ułaskawił łącznie 146 osób. Na czym polega pierwszy i drugi tryb?

74 postępowania były wszczęte w tzw. trybie drugim prezydenckim, z urzędu. W takiej sytuacji prośba skazanego o ułaskawienie również kierowana jest do sądu, jednak negatywne zaopiniowanie prośby nie powoduje pozostawienia sprawy bez biegu. Nie przesądza to jednak o ostatecznej decyzji prezydenta, która zostaje podjęta dopiero po analizie wszystkich przedstawionych dokumentów.

Nadanie biegu prośbie o ułaskawienie w trybie drugim ma miejsce, kiedy z treści prośby wynika uzasadnione przypuszczenie, że skazany może zasługiwać na łaskę. Chodzi m.in. o sytuacje, kiedy znaczna część kary została już odbyta, więzień uzyskał nienaganną opinię środowiskową lub naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem.

Ułaskawienie dla Roberta Bąkiewicza. Duda podjął decyzję

We wtorek 15 lipca media obiegła informacja o częściowym ułaskawieniu Roberta Bąkiewicza. Działacz środowisk narodowych został prawomocnie skazany w 2023 roku za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki "Babci Kasi".

- We wtorek wpłynęło postanowienie Prezydenta RP z 11 lipca br. o zastosowaniu prawa łaski wobec Roberta Bąkiewicza skazanego prawomocnym wyrokiem sądu. Akt łaski obejmuje darowanie kary ograniczenia wolności - powiedziała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Ile osób ułaskawili poprzedni prezydenci? Najwięcej decyzji wydał Kwaśniewski

Jak wynika z informacji przekazanych przez kancelarię prezydenta, najwięcej osób zostało ułaskawionych przez Aleksandra Kwaśniewskiego, który sprawował urząd w latach 1995-2005. W tym okresie ułaskawione przez niego zostały łącznie 4302 osoby. Polityk wydał 2639 odmów.

Lech Wałęsa, który był prezydentem w latach 1990-1995, zastosował prawo łaski wobec 3454 osób. W ciągu pięciu lat polityk odmówił ułaskawienia 444 osobom.

Bronisław Komorowski był prezydentem Polski w latach 2010-2015. W tym czasie ułaskawił on 360 osób oraz odmówił 1544 osobom.

Za czasów Lecha Kaczyńskiego, który sprawował urząd w latach 2005–2010, ułaskawionych zostało 201 osób. Prawa łaski odmówiono natomiast 913 osobom.