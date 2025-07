"Melania Trumpenko". Ukraińcy wskazują na kluczową rolę pierwszej damy USA

Melania Trump stała się bohaterką w ukraińskich mediach społecznościowych, bo prezydent USA zasugerował, iż właśnie ona wpłynęła na jego nagłą zmianę zdania co do Rosji. - Mówię pierwszej damie: "Odbyliśmy wspaniałą rozmowę z Władimirem". A ona na to: "Naprawdę? Właśnie zaatakowano kolejne miasto" - mówił Trump. Właśnie dlatego żonę amerykańskiego przywódcy nazwano m.in. "Melanią Trumpenko".