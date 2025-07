Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił na Ziemię. Tak wyglądało lądowanie

Kapsuła Dragon Grace z załogą misji Ax-4, w tym Polakiem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, zgodnie z planem wodowała w Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii ok. godz. 11.30 czasu polskiego.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił z kosmosu. Nagranie z lądowania

Po wejściu w atmosferę kontakt z Dragonem był niemożliwy przez kilka minut – od ok. 11.18 do ok. 11.25 czasu polskiego. Ten tzw. "blackout period" jest spowodowany – jak tłumaczyła prowadząca transmisję Jessie Anderson – zakłóceniami wywołanymi przez plazmę (zjonizowaną materię, której wiele cząstek jest naładowanych elektrycznie).

ZOBACZ: Historyczny moment. Polski astronauta wrócił z kosmosu

Dragon Grace wodował w ściśle określonym miejscu na Pacyfiku - w pobliżu San Diego (USA). Niedaleko czekały łodzie z ekipami ratowniczymi, które zabezpieczały kapsułę i dostarczyły ją za pomocą podnośnika hydraulicznego na pokład statku MV Shannon należącego do SpaceX – również krążącego w pobliżu.

Tam członkowie misji Ax-4, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski, opuścili kapsułę. Wcześniej służby medyczne przeprowadziły z astronautami pierwsze zdalne wywiady, by sprawdzić ich samopoczucie.

WIDEO: Lądowanie polskiego astronauty na Ziemi

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił na Ziemię. Teraz poleci do Niemiec

Lekarze mają towarzyszyć członkom misji Ax-4 podczas opuszczania kapsuły, w podróży helikopterem na ląd, a potem w centrach rehabilitacyjnych, gdzie astronauci mają spędzić ok. dwóch tygodni.

ZOBACZ: Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił z kosmosu. Transmisja lądowania na Ziemi w Polsat News

Uznański-Wiśniewski poleci z USA do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab".