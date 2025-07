Inflacja w czerwcu skoczyła do 4,1 proc. w ujęciu rok do roku, co odpowiada wcześniejszym szybkim szacunkom - takie dane przedstawił Główny Urząd Statystyczny w ostatecznym odczycie. Porównując to do poprzedniego miesiąca, czerwiec cechował się wzrostem cen usług i jednocześnie spadkiem cen towarów. Co to oznacza w praktyce?