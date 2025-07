14. emerytura to cenne wsparcie dla seniorów i wielu z nich już zaciera ręce na myśl o powakacyjnych przelewach z ZUS-u. Część jednak może się srogo zawieść. To nie jest świadczenie dla każdego emeryta i rencisty. Obowiązuje kryterium dochodowe, a pewne grupy są z "czternastek" całkowicie wykluczone. Przeszkodą mogą się też okazać... coroczne podwyżki.

Zarówno wypłacana wiosną "trzynastka", jak i zaplanowana na wrzesień 14. emerytura są wysokości minimalnego świadczenia. Po marcowej waloryzacji oznacza to, że uprawnieni dostaną 1878,91 zł brutto, a więc niecałe 1710 zł na rękę. Tym, co różni oba dodatki, jest obowiązujący w przypadku "czternastek" próg dochodowy.

14. emerytura mniejsza niż się spodziewano? Oto zasady wypłat

Zgodnie z przepisami, na pełną kwotę mogą liczyć ci, którzy otrzymują nie więcej niż 2900 zł brutto. Powyżej tej bariery obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że bonus pomniejszany jest o tyle, o ile przekracza się ustalony limit. Tak więc przykładowy senior o dochodach 3500 zł brutto uzyska 600 zł mniej, czyli 1278,91 zł brutto.

Pexels 14. emerytura. Świadczenie mniejsze niż przewidywano

Należy dodać, że minimalne wypłacane środki wynoszą 50 zł brutto. To sprawia, że seniorzy o emeryturach przekraczających 4728,91 zł brutto nie mogą liczyć w tym roku na dodatek. Nie każdy jest tego świadomy, co prowadzi do rozczarowań, gdy pieniądze są wysyłane.

Problem potęguje fakt, że wspominany próg pozostaje na poziomie 2900 zł bez zmian od momentu wprowadzenia, czyli 2021 roku. Przez te kilka lat doszło do kolejnych waloryzacji i świadczenia systematycznie rosły, co regularnie uszczuplało grono uprawnionych do pełnej wypłaty.

Dane ZUS z zeszłego roku pokazują, ilu osób mogą dotyczyć te ograniczenia. W sierpniu 2024 roku informowano, że "czternastki" mają trafić do ok. 8,9 mln emerytów i rencistów, z czego do 6,4 mln powędrować miała cała kwota, a do 2,5 mln kwota niższa.

Dorabiający, sportowcy, sędziowie. Oni nie dostaną "czternastek"

Obowiązują też inne zasady zwężające grono beneficjentów. Aby otrzymać pieniądze, należy mieć prawo do emerytury lub renty na dzień 31 sierpnia 2025 roku. Jest to też termin, w którym świadczenie nie może być zawieszone.

To może się zdarzyć w przypadku osób dorabiających, jeśli ich przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (11 651,00 zł brutto). Ponadto dodatkowych kwot nie dostaną:

sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku

biorcy wypłacanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki tzw. emerytury olimpijskiej.

Na koniec warto przypomnieć, że "czternastka" przekazywana jest automatycznie wraz z podstawowym świadczeniem. Nie wymaga składania żadnych wniosków. Konta seniorów zostaną zasilone zgodnie z harmonogramem wypłat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a więc 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.

Z uwagi na to, że 6 i 20 września przypadają w sobotę, należy oczekiwać pieniędzy dzień wcześniej, a więc w piątki 5 i 19 września. Kolejny bonus, już zwiększony przez waloryzację, wysyłany będzie w marcu 2026 roku. Chodzi o nieobjętą limitem dochodowym 13. emeryturę.

