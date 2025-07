Ulewne deszcze dają się we znaki mieszkańcom wschodnich stanów USA, od Nowego Jorku po środkową Wirginię. W Nowym Jorku woda zalała wiele dróg, wdarła się też do stacji metra. Gubernator New Jersey zadecydował o ogłoszeniu stanu wyjątkowego.

Intensywne opady deszczu, które w poniedziałek wieczorem nawiedziły stany Nowy Jork, New Jersey i Wirginię, doprowadziły do podtopień, a w konsekwencji do częściowego paraliżu komunikacyjnego. Woda zalała część głównych dróg, a żywioł zmusił porty lotnicze do ogłoszenia opóźnień wielu połączeń.

We wszystkich pięciu dzielnicach Nowego Jorku wydane zostały ostrzeżenia dotyczące powodzi błyskawicznych. W sieci zaroiło się od nagrań, na których zobaczyć można, jak woda wlewa się do stacji metra, przedostając się nawet do wagonów. "The New York Times" donosi o zalanych ulicach i błotnistej wodzie, która uszkodziła pompy paliwowe na stacjach benzynowych.

Paraliż na wschodzie USA. Woda wdarła się do wagonów nowojorskiego metra

Departament zarządzania kryzysowego w Nowym Jorku zwrócił się mieszkańców nisko położonych obszarów miasta, by przygotowali się na konieczność opuszczenia swoich domów. "Jeśli mieszkasz w mieszkaniu w piwnicy, zachowaj czujność. Powodzie błyskawiczne mogą pojawić się nieoczekiwanie, również w nocy" - napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. W oświadczeniu poproszono o to, by osoby te upewniły się, że mają przy sobie m.in. telefon i latarkę.

W hrabstwie Westchester wiele samochodów utknęło na drogach, gdy te zostały zalane przez wodę. Służby zorganizowały akcje ratunkowe. Przekierowano też część linii autobusowych kursujących pomiędzy Nowym Jorkiem a New Jersey.

ZOBACZ: Wstrząsający wypadek w Indiach. Jechali przez most, kiedy ten nagle się zawalił

Gubernator New Jersey Phil Murphy postanowił o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. "Prosimy o pozostanie w domach i unikanie niepotrzebnych podróży" - apelował.

Zohran Mamdani, kandydat na burmistrza Nowego Jorku, przekonuje, że sytuacja jest dowodem na to, że infrastruktura miasta musi zostać zmodernizowana i dostosowana do "nowej rzeczywistości klimatycznej".

Powodzie przetaczają się przez USA. Nie żyje ponad 100 osób

Kilka dni wcześniej powodzie nawiedziły Nowy Meksyk. W wyniku powodzi błyskawicznej w Ruidoso zginęły co najmniej trzy osoby. Służby ratunkowe przeprowadziły ok. 50 akcji ratunkowych na rwącej rzecze, a mieszkańców proszono o przeniesienie się na wyżej położone tereny.

ZOBACZ: Powódź błyskawiczna porwała dom. Kataklizm nawiedza kolejny stan

W ciągu kilkunastu godzin spadło blisko 90 mm deszczu, co spowodowało wzrost poziomu rzeki Rio Ruidoso o blisko siedem metrów. Wcześniej gwałtowne powodzie nawiedziły Teksas. Gubernator stanu - Greg Abbott, powiedział, że jak dotąd odnotowano 109 ofiar śmiertelnych. 161 osób wciąż uznaje się za zaginione.