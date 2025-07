MSZ przekazało, że ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej wręczył we wtorek Javierowi Domingo Fernándezowi Gonzálezowi, szefowi protokołu dyplomatycznego Watykanu "demarche, w którym strona polska wyraża oburzenie niedawnymi, niedopuszczalnymi wypowiedziami biskupów Długosza oraz Meringa".

Jak dodano w komunikacie, jest to reakcja "na wypowiedzi hierarchów kościelnych w ostatnich dniach, odpowiednio z dnia 11 oraz 13 lipca, które godzą w zapisy Konkordatu podpisanego 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską a RP".

W demarche nasi dyplomaci uznali, że "w ostatnich dniach doszło do dwóch wypowiedzi hierarchów kościelnych, które wywołują nasze głębokie oburzenie". "Nie ma naszego przyzwolenia na wypowiedzi zawierające krzywdzące i niedopuszczalne słowa, które godzą w fundamentalne zasady godności człowieka, a także suwerenność rządu Rzeczypospolitej Polskiej" - dodano.

MSZ z oficjalnym protestem w Watykanie. "Biskupi oczerniają rząd"

Jak zauważyło MSZ, w piątek biskup Antoni Długosz "publicznie poparł Ruch Obrony Pogranicza Roberta Bąkiewicza", a dwa dni później biskup Wiesław Mering stwierdził, że "rządzą nami ludzie, którzy określają się jako Niemcy" i "'jak świat jest światem' – mówił w XVII wieku jeden z polskich poetów Wacław Potocki – bo świat jest światem, Niemiec nie będzie bratem Polaka".



W demarche resort "pragnie zwrócić uwagę na inną wypowiedź bp. Meringa, która jest nie do przyjęcia zarówno semantycznie, jak i merytorycznie: 'Granice naszego kraju są zagrożone zarówno od zachodu, jak i od wschodu'". "Biskup Mering odniósł się również do rządu RP, używając sformułowania 'polityczni gangsterzy'" - przypomniano.

Według MSZ takie wypowiedzi hierarchów, którzy działając jako przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski i tym samym reprezentujący Kościół katolicki, podważają dobre stosunki polsko-niemieckie, oczerniają rząd i oznaczają wyraźne poparcie dla środowisk nacjonalistycznych".

Bp Mering na Jasnej Górze: Polską rządzą dziś polityczni gangsterzy

Biskup Wiesław Mering w niedzielę, podczas spotkania sympatyków Radia Maryja na Jasnej Górze, przekonywał m.in., że "Polską rządzą dziś polityczni gangsterzy", przez których "tak, jak w komunistycznych czasach, patriotyzmu, prawdy i historii muszą uczyć w domach rodzice".

- Zdziwiliście się pewnie temu mocnemu określeniu, ale ja zacytowałem tylko Donalda Tuska, premiera rządu, bo on tak powiedział (...) niedawno - uznał hierarcha.

Zdaniem bpa Meringa mówi się niekiedy, "że to partia tym powinna się zajmować, a nie zwykły szary człowiek". - Ten ma milczeć, pracować i być posłuszny. Ma zbierać szparagi, ma dużo kupować i bawić się. Chrześcijanie jednak muszą być w polityce, by wnosić w nią sumienie, prawość, sprawiedliwość, życie - nadmieniał.

MSZ: Homilia bp. Meringa jest sprzeczna z Konkordatem i nauczaniem Kościoła

MSZ w demarche podkreśliło, iż zgodnie z art. 1 Konkordatu "RP i Stolica Apostolska, każde w swoim zakresie, są niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach oraz do współdziałania dla dobra ludzkości i dobra wspólnego".

W ocenie polskiej dyplomacji "słowa zawarte w homilii przez bp. Meringa są sprzeczne nie tylko z literą i duchem Konkordatu, ale też pozostają w głębokiej niezgodności z nauczaniem Kościoła katolickiego i historycznym doświadczeniem pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej".

Zaznaczono, że w pojednaniu "kluczowa była rola Kościoła", zwłaszcza List Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich, "który stał się punktem wyjścia do trudnego, ale istotnego dialogu między narodami". "Stanowczo potępiamy słowa homilii jako nieadekwatne do faktów historycznych i dezawuujące działania tych wszystkich, którzy dążyli i dążą do budowania mostów między Polską a Niemcami.

Wkrótce więcej informacji.