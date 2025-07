Dla znacznej części Polski wydano ostrzeżenia pogodowe w związku z porywistymi wiatrami i silnymi burzami. Prognozowanych jest do 40 mm opadów, natomiast podmuchy wiatru mogą osiągnąć prędkość 70 km/h. IMGW zaleca zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatów.

We wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem dla północno-wschodniej i zachodniej części Polski. Na zachodzie wiatr osiągnie do 70 km/h - dodano.

IMGW ostrzega przed ulewami

Ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywać w zachodniej części woj. pomorskiego, wschodniej części zachodniopomorskiego, na północno-wschodnich krańcach woj. wielkopolskiego i na znacznym obszarze kujawsko-pomorskiego.

Tam prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadów może wynieść od 25 mm do 40 mm. Lokalnie opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 70 proc. Alerty będą obowiązywały od godz. 15 i potrwają do środy godz. 11.

ZOBACZ: Góra lodowa zagraża miejscowości. Pilne ostrzeżenie dla mieszkańców

Burze nad Polską. Alerty dla części województw

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami dotyczą woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz część małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i mazowieckiego.

Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm. Porywy wiatru osiągną od 60 do 70 km/h, lokalnie na zachodzie kraju; możliwe opady drobnego gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70-80 proc. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od południa i potrwają do końca dnia.

ZOBACZ: Kierwiński reaguje na ustalenia dziennikarzy Polsatu. "Państwo będzie reagować"

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.