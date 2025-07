Urlopowicze masowo wyjeżdżają nad polskie morze. Popularność Bałtyku nie słabnie, mimo że jego wody są znacznie chłodniejsze niż np. w popularnym latem Adriatyku. Mimo to potrafi on pozytywnie zaskoczyć. W wybranych miejscach można nie tylko wygrzać się na plaży, ale też wejść do zaskakująco ciepłej wody.

Średnia letnia temperatura Morza Bałtyckiego wynosi około 17-18 st. Celsjusza. Dla porównania: w Morzu Śródziemnym w wakacyjne miesiące jest to 25-27 st. Jedną z oczywistych przyczyn tej różnicy jest położenie geograficzne.

Pexels Położenie geograficzne wpływa na temperaturę Bałtyku

Bałtyk leży na chłodniejszej północy, nie dociera do niego Prąd Zatokowy, który ogrzewa popularne kurorty Europy Zachodniej. Dodatkowo w rejonie tym często występują silne wiatry. Sprzyjają one zjawisku znanemu jako upwelling, czyli wypieraniu cieplejszej wody znad brzegu i zastępowaniu jej chłodniejszą z głębszych warstw. Nie oznacza to jednak, że wszędzie jest zimno.

Zimne Morze Bałtyckie? W tych miejscach niekoniecznie

Najcieplejsze wody notuje się w Zatoce Puckiej. To miejsce płytkie, w dużym stopniu osłonięte lądem (naturalną barierę tworzy Półwysep Helski), co zauważalnie ogranicza działanie fal, wiatrów i prądów morskich. W efekcie zachodzą lepsze warunki do ogrzewania się wody. Skutek? Częste pomiary rzędu 21-23 st., w porywach do nawet 26 st. Stąd dla lubiących częste kąpiele dobrą rekomendacją mogą być wczasy w Pucku, Jastarni czy Władysławowie.

ZOBACZ: Te ryby królują nad Bałtykiem, ale mogą szkodzić seniorom

Nieco na wschód jest delikatnie chłodniej. Mowa o Zatoce Gdańskiej, również osłoniętej, z łagodnie ukształtowanym dnem i spokojniejszymi falami. W upalnie dni, wchodząc do wody z jednej z trójmiejskich plaż, poczujemy 21-22 st. Dla wczasowiczów może to być całkiem niezły kompromis: miła kąpiel i spory zakres usług, jakie oferuje spora metropolia.

Za to na Pomorzu Zachodnim kuszą Świnoujście i Międzyzdroje. Te ośrodki leżą z kolei nad Zatoką Pomorską, również niegłęboką i dobrze nasłonecznioną. Także tam temperatura przekraczająca 20 st. C jest dość częstym zjawiskiem w gorące lato.

Wakacje nad Bałtykiem. Tam woda jest najzimniejsza

Gorsze warunki panują zazwyczaj w rejonie Kołobrzegu, Ustki i Łeby. Jest to fragment wybrzeża mniej odgrodzony półwyspami, zatokami czy wyspami. Tak więc zachodzą lepsze możliwości dla wspomnianego upwellingu, co sprawia, że nagrzewanie w tym miejscu jest znacznie trudniejsze. Stąd regularnie stwierdza się tam kilkunastostopniowe pomiary. IMGW w ostatnim czasie notował tam wartości takie jak 17 st. w Ustce i 17,7 st. w Łebie.

ZOBACZ: Kontakt z tą wodą może skończyć się szpitalem. Służby ostrzegają

Oczywiście kąpiel w ciepłym morzu jest przyjemna, ale trzeba pamiętać, że im cieplejszy i spokojniejszy akwen, tym większe ryzyko zakwitu sinic. W takiej sytuacji wprowadza się zakaz wstępu do wody. W tym sezonie są to na szczęście przypadki incydentalne.

Na początku lipca czerwoną flagę wywieszano m.in. w Darłówku Wschodnim i Ustroniu Morskim. W Zatoce Gdańskiej zdarzały się zamknięcia kąpielisk z powodu wykrycia mazutu. Informacje o bieżącej jakości wody i dostępności kąpielisk publikuje Główny Inspektorat Sanitarny.

red / polsatnews.pl