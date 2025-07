Bogdan Rymanowski zapytał europosła, czy ponowne głosowanie Polski 2050 z opozycją - tak jak w przypadku podniesienia limitu wydatków budżetu państwa na budownictwo społeczne - na przykład w sprawie pakietu deregulacyjnego, mogłoby by być powodem do rozstania z partią Szymona Hołowni.

Bartosz Arłukowicz we wtorkowym "Gościu Wydarzeń" początkowo wstrzymywał się przed udzieleniem odpowiedzi. - Obserwuję Polskę 2050 od długiego czasu i mam mocno wyrobione swoje zdanie, którego chyba jednak nie powinienem prezentować na antenie telewizji - zaczął, po czym prowadzący przerwał, nalegając, by ten podzielił się swoim zdaniem.

- Powiem tak: siłą pracy w rządzie, funkcjonowania w koalicji - co czyniłem przez wiele lat - jest umiejętność przekonywania premiera i rządu do swoich racji. Nie jest siłą podejmowanie prób szantażowania, głosowania z przeciwnikami politycznymi - uzupełnił na antenie Polsat News.

Arłukowicz: Siłą polityków nie jest pisać peany na Twitterze

Jak wyjaśnił Arłukowicz, nie chce nazywać decyzji Polski 2050 niewłaściwą, lecz jednocześnie podkreślił, że publiczne ogłaszanie oddania głosu z opozycją "średnio mu się podobają". - Odważny, silny polityk to taki, który siada z premierem 'face to face'. Ja takich rozmów odbyłem bez liku. Siłą polityków jest przekonywać się, a nie pisać peany na Twitterze - przekonywał.

Rymanowski zapytał również europosła, czy szantażem jest wypowiedź Ryszarda Petru z rozmowy z "Pulsem Biznesu", w której podkreślił, że Polska 2050 "nie chce głosować razem z opozycją przeciwko naszemu koalicjantowi, jeżeli jednak będziemy do tego zmuszeni, tak się stanie". Niedawno "Wprost" pisał też, że Petru w 2017 roku spotkał się w domu Bielana z Kaczyńskim.

- Skoro Ryszard Petru nie chce głosować z opozycją, to niech po prostu nie głosuje. I tyle. I ja bym postawił kropkę. I proponuję mu, żeby też postawił kropkę po pierwszej części tego zdania. A jak czuje koniecznie potrzebę dopowiedzenia drugiej części, to ja myślę, że Jarosław Kaczyński czeka z otwartymi ramionami. Jemu w to graj - odparł.

Bartosz Arłukowicz do Ryszarda Petru. Postaw tu kropkę. Wystarczy

Według Arłukowicza "jeżeli komuś z dzisiejszej koalicji rządzącej bardziej odpowiada towarzystwo Bielana czy Kaczyńskiego niż towarzystwo Tuska" to może tylko wyrazić ubolewanie i powiedzieć "powodzenia". Przekonywał, że dobrze zna prezesa PiS, dlatego ma radę dla tych, którzy próbują z nim "flirtować".

- Po pierwsze: uważam, że to dla nich się kończy zawsze źle. Po drugie: nie jest to w interesie Polski. W związku z tym (...) Ryszard (Petru - red.), postaw tu kropkę, wystarczy - zaapelował na antenie Polsat News.

Zapytany też został, czy wyobraża sobie, iż PiS, Konfederacja i Polska 2050 nie zagłosują za Włodzimierzem Czarzastym, aby ten został marszałkiem Sejmu, lecz opowiedzą się za dalszym sprawowaniem funkcji przez Szymona Hołownię. - Patrząc na cykl ujawnionych przez dziennikarzy spotkań, pewne kłopoty marszałka Hołowni (...) uważam, że wszystko jest w polskiej polityce możliwe - uznał.

Arłukowicz o spotkaniu z Bielanem: Spotkałby się z talerzem czarnej polewki

Arłukowicz zapewnił, że nigdy nie jadł kolacji z Adamem Bielanem, chociaż obaj od lat współpracują w Parlamencie Europejskim, ponieważ polityk PiS "wie, że to spotkanie mogłoby się skończyć podaniem czarnej polewki". - Chyba nie będzie jakąś wielką tajemnicą, jeśli zdradzę to panu na antenie, że ja w życiu nie byłem na kolacji z Bielanem, tym bardziej w jego chacie - dodał.

Następnie zaznaczył: - On też wie, że nie ma sensu mnie zapraszać, bo spotkałby się po prostu z talerzem czarnej polewki. Zaś wszyscy ci, którzy czarnej polewki Bielanowi podać nie potrafią, muszą potem tę czarną polewkę osobiście wypić - podsumował.