Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Keitha Kellogga odbyło się dzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wyśle do Ukrainy rakiety obrony powietrznej Patriot - przypomina agencja Reutera. Wtedy amerykański przywódca nie precyzował, czy - mówiąc o Patriotach - miał na myśli same pociski, czy cały system.

ZOBACZ: Unia Europejska szykuje cła odwetowe na towary z USA. Stawką dziesiątki miliardów dolarów

Trump w poniedziałek ujawnił plan dozbrojenia Ukrainy, a także zagroził Rosji cłami, jeśli w ciągu 50 dni "nie dojdziemy z nią do porozumienia". Przyznał też, że rozczarował się postawą Władimira Putina. Wcześniej Zełenski natomiast po negocjacjach z amerykańskim wysłannikiem stwierdził, iż "omówiliśmy drogę do pokoju i to, co możemy wspólnie zrobić, aby go przybliżyć".

Ukraińcy liczą, że USA uderzą w sojuszników Rosji

Jak wskazał lider Ukrainy, chodzi m.in. o wzmocnienie obrony powietrznej, wspólną produkcję i zakup broni defensywnej we współpracy z Europą". Podczas rozmów poruszono także temat długo zapowiadanych, a jeszcze szerzej komentowanych, sankcji wobec Rosji.

Władze Ukrainy liczą, że Trump, nakładając cła, ukarze też nimi tych, co "pomagają" Rosjanom. "Dziękuję Keithowi Kelloggowi za tę wizytę w Ukrainie. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za ważne sygnały wsparcia i pozytywne decyzje dla obu naszych krajów. Głęboko cenimy wsparcie narodu amerykańskiego" - podsumował swój wpis prezydent Ukrainy.

ZOBACZ: Ważna zapowiedź Donalda Trumpa ws. Ukrainy. "Zapłaci Europa"

Prezydent USA, którego polityka negocjacyjna do niedawna cechowała się łagodnością względem Rosji, również w ostatnich tygodniach wyrażał swoje rozczarowanie Putinem. Zauważał, że Moskwa zintensyfikowała naloty na Kijów i inne ukraińskie miasta, a rosyjski przywódca nie przejmuje się wołaniem o pokój.

- Myślałem, że jest kimś, kto wierzy w to, co mówi. A on mówi pięknie, a później nocą bombarduje ludzi. Nie podoba nam się to - przekonywał Trump.