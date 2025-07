- Obecnie te komory gazowe, które stoją w Muzeum Auschwitz, powstały po 1945 roku. Że to nie są oryginalne komory, tylko powstały po wojnie - powiedziała w "Debacie Gozdyry" Anna Świergocka z Konfederacji, zapytana o wypowiedź Grzegorza Brauna sprzed kilku dni. Goszczący w studiu Miłosz Motyka wdał się z nią w dyskusję, zarzucając "kłamstwo" i dodając, że słowa Brauna "uderzają w polski interes".

IPN i prokuratura wszczęły śledztwo w sprawie wypowiedzi Grzegorza Brauna, który kilka dni temu w jednym z wywiadów stwierdził, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to fake". Jego słowa wywołały oburzenie wśród polityków.

Spięcie między Świergocką a Motyką

W poniedziałkowym wydaniu "Debaty Gozdyry" prowadząca poruszyła ten temat ze swoimi gośćmi. O komentarz do tej sprawy poproszona została m.in. Anna Świergocka z Konfederacji. - Nie zamierzam i nie bronię Grzegorza Brauna - zaczęła.

Następnie jednak dodała: - Natomiast fakty są takie, że wywiad Grzegorza Brauna został przerwany, więc tak naprawdę nie wiemy, jaki miałby być dalszy ciąg tej wypowiedzi. (...) Obecnie te komory gazowe, które stoją w Muzeum Auschwitz, powstały po '45 roku. Że to nie są oryginalne komory, tylko powstały po wojnie - uznała.

Agnieszka Gozdyra zapytała Świergocką, czy to tylko jej przypuszczenie. - Ja zadaję pytanie. Daję pod rozwagę i zwracam uwagę, że... - mówiła Świergocka, lecz przerwał jej Miłosz Motyka z PSL: - Pani kłamie, pani opowiada antypolskie bzdury.

- Nie opowiadam bzdur tylko daję pod rozwagę i zwracam uwagę ze wypowiedź Grzegorza Brauna nie została dokończona - odparła polityk z Konfederacji. Wtedy Motyka zapytał ją, czy odwiedziła obóz Auschwitz-Birkenau. - Jeśli śledztwo wykaże, że twierdzenia Grzegorza Brauna są sprzeczne z prawdą i uderzają w interes Polski... - zaczęła Świergocka.

- Oczywiście, że uderzają w interes Polski - wtrącił Motyka. - Ale ani ja, ani pan nie jesteśmy od tego, żeby przesądzać wynik śledztwa. Chyba, że za waszych czasów wyniki śledztwa ustala się z góry - odpowiedziała Świergocka.

Świergocka zapytała Motykę, czy wyniki śledztwa będą ustalać "pod pana hipotezę i tezę"? - Proszę dać pracować IPN-owi i prokuraturze. Jeśli chcemy przesądzać o czyjeś winie, to musimy wysłuchać wypowiedzi - dodała.

Wypowiedź Grzegorza Brauna. Prowadzący zakończył wywiad

Grzegorz Braun gościł w czwartek w jednej z audycji Radia Wnet, w którym poruszył kwestie dotyczące historii Żydów polskich. W pewnym momencie rozmowy europoseł powiedział, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to fake".

Po słowach Brauna, prowadzący wywiad Łukasz Jankowski stwierdził, że "są pewne granice" i postanowił zakończyć rozmowę. Jej nagranie szybko rozeszło się w sieci, a kolejne osoby publiczne - nie tylko z Polski - komentowały skandaliczną wypowiedź.

