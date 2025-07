Zarobki astronautów w Europejskiej Agencji Kosmicznej są uzależnione m.in. od ich doświadczenia oraz wykształcenia. Rekrutom nadawany jest poziom A2 i do czasu pierwszego awansu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6 tys. euro miesięcznie. Oznacza to, że początkujący pracownicy Agencji mogą liczyć na zarobki rzędu 25,5 tys. zł.

Sławosz Uznański-Wiśniewski zyska wyższą rangę. Wiadomo, ile będzie zarabiał

Po ukończeniu szkolenia podstawowego astronauci awansują na poziom A3, dzięki czemu ich dochody wzrastają do poziomu 7,8 tys. euro, czyli ok. 33 tys. zł miesięcznie. Do tej pory Uznański-Wiśniewski zarabiał właśnie tyle. Po pierwszym locie w kosmos ranga Polaka wzrośnie jednak do poziomu A4.

ZOBACZ: Kapsuła odłączona od ISS. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię

Dzięki temu zacznie on zarabiać 9 tys. euro, co odpowiada ok. 38 tys. zł miesięcznie. Dodatkowo mogą mu przysługiwać liczne dodatki, do których zaliczają się środki na pokrycie kosztów relokacji czy przeprowadzania misji zagranicznych. Astronauci posiadający dzieci mogą także uzyskać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z ich wychowaniem.

Polska zainwestowała sporo pieniędzy misję Uznańskiego-Wiśniewskiego - chodzi o ok. 65 mln euro. Środki te były przeznaczone na pokrycie kosztu lotu w kosmos oraz przeprowadzenia 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców. Dzięki tej inwestycji możliwe było także przeprowadzenie 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych.