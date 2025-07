- Czy naprawdę wierzy, że może teraz z nami rozmawiać i oczekiwać, że będziemy mu posłuszni? Czy niczego się nie nauczył? - pytał w rosyjskiej telewizji państwowej naczelny kremlowski propagandysta Władimir Sołowjow, odnosząc się do Donalda Trumpa. Człowiek Władimira Putina stwierdził, że obecny prezydent USA zamienia się w "inną wersję" Joe Bidena.

Od pół roku na linii Waszyngton - Moskwa toczyły się negocjacje, które miały otworzyć drogę do przerwania walk w Ukrainie, a później osiągnięcia porozumienia i zaprowadzenia pokoju. Mimo wielu rozmów i spotkań, w których uczestniczyły strony amerykańska, rosyjska i ukraińska, do żadnego przełomu nie doszło.

Teraz wiele wskazuje na to, że prezydent USA Donald Trump stracił swoje pozytywne nastawienie, które do tej pory wyrażał wobec rosyjskiego przywódcy. - Jeśli chcecie znać prawdę, (Władimir - red.) Putin mówi wiele bzdur. Zawsze jest bardzo uprzejmy, ale to wszystko okazuje się bezsensowne - powiedział dziennikarzom przed kilkoma dniami.

Z kolei republikański senator Lindsey Graham przekazał, że Trump od miesięcy próbował zaprosić Putina do stołu negocjacyjnego. - Pozostawił otwarte drzwi w stosunku do Rosji, te drzwi wkrótce się zamkną - zapowiedział na antenie stacji CBS.

Sołowjow uderza w Trumpa. "Myśli, że jest gwiazdą"

Podobne wypowiedzi płynące z Waszyngtonu nie mogły pozostać bez echa. Za krytykę Trumpa wziął się naczelny kremlowski propagandysta Władimir Sołowjow.

- Trump nagle myśli, że jest gwiazdą. Co się stało? Spójrz tylko, jak płynnie się porusza, jak przekręca sytuację. Czasem mówi o sankcjach, czasem nie - mówił Sołowjow i ocenił, że wypowiedzi prezydenta USA czasami bywają "niegrzeczne".

Zdaniem promotora putinowskiej propagandy "Trump, który był jedyną osobą, która mogła rozmawiać z Putinem", a teraz "zamienia się w inną wersję (Joe - red.) Bidena". - Czy naprawdę wierzy, że może teraz z nami rozmawiać i oczekiwać, że będziemy mu posłuszni? Czy niczego się nie nauczył? Czy on nie rozumie, że działamy w interesie naszych interesów narodowych? - pytał Sołowjow.