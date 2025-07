Pożar hali w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie), gdzie produkowano i przechowywano różnego rodzaju folie i opakowania z tworzyw sztucznych, wybuchł w niedzielę wieczorem. Według Komendy Stołecznej Policji na razie nie ustalono przyczyn zaprószenie ognia.

Jak podała w nocy we wpisie na platformie X Państwowa Straż Pożarna, pożar został opanowany. Obecnie trwa dogaszanie ognia - działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin.

Wcześniej podczas briefingu zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Józef Galica przekazał, że pożar jest dosyć skomplikowany. Na miejscu - jak mówił - procowało 60 zastępów Straży Pożarnej, około 280 ludzi. Przekazał, że to hala o bardzo o powierzchni ponad 4 tys. metrów kwadratowych.

Strażak podkreślił, że akcja nie jest łatwa, gdyż bardzo zniszczona jest konstrukcja hali w środku, powyginane są elementy metalowe, które bardzo utrudniają dojście do wnętrza hali, dach hali zapadł się do środka.

Pożar hali w Mińsku Mazowieckim. Nowa informacje od strażaków

Według nadbryg. Galicy, tym co stwarzało największe zagrożenie, były półprodukty do produkcji opakowań foliowych. Zaznaczył też, że "mamy do czynienia z gazem, który znajduje się w środku".

Zastępca Komendanta Głównego PSP poinformował też, że nie stwierdzono substancji, które by w pewien sposób mogły zagrażać zdrowiu i życiu

Oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Paula Antolak informowała PAP, że zgłoszenie o pożarze pojawiło się o godz. 19.35. Wskazała, że Policja wszystkie osoby, które były w hali, zostały ewakuowane.

Jak przekazał w komunikacie rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski w akcji uczestniczy specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

W niedzielę straż pożarna apelowała do mieszkańców Mińska Mazowieckiego i okolic o profilaktyczne zamknięcie okien, o unikanie przebywania na otwartej przestrzeni w pobliżu miejsca zdarzenia, o niezbliżanie się do terenu akcji i umożliwienie swobodnego przejazdu pojazdom ratowniczym oraz o ścisłe stosowanie się do komunikatów i poleceń służb.