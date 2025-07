Płonie hala w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Chemicznej. Na miejscu trwa akcja straży pożarnej oraz policji, która zamknęła przejazd w okolicy. Dym widoczny jest z daleka, a w hali znajdują się tworzywa sztuczne. "Zachowajcie ostrożność, stosujcie się do poleceń służb pracujących na miejscu" - apelują służby.

- W hali o powierzchni około 300 metrów kwadratowych znajdują się tworzywa sztuczne - przekazał polsatnews.pl kpt. Sebastian Karpiński, rzecznik KM PSP w Siemianowicach Śląskich.

- Z hali ewakuowano osiem osób, wszyscy byli pracownikami - powiedziała Interii nadkom. Tatiana Lukoszek, rzeczniczka policji w Siemianowicach.

Zamknięto przejazd ulicą Chemiczną. - Droga jest całkowicie zablokowana z uwagi na prowadzoną akcję gaśniczą - dodała rzeczniczka.

Siemianowice Śląskie. Pożar hali. Kłęby dymu nad miastem

W akcji gaśniczej bierze udział ponad 60 strażaków i 19 samochodów pożarniczych - podała Państwowa Straż Pożarna. W drodze są kolejne jednostki, w tym grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz drabiny mechaniczne.

Na miejsce udaje się grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz pluton zaopatrzenia wodnego "Magistrala" z PSP Tychy - czytamy na profilu 112Katowice Służby Ratunkowe.

Dym widoczny jest z wielu kilometrów.

Siemianowice Śląskie. Ważny apel służb

"Zachowajcie ostrożność, stosujcie się do poleceń służb pracujących na miejscu. Jeśli to możliwe - wybierzcie alternatywną trasę" - czytamy w komunikacie Policji Śląskiej.

Policja zabezpiecza okolice hali.

Mińsk Mazowiecki. Pożar hali produkcyjnej

To nie pierwszy pożar hali z tworzywami sztucznymi w ostatnich dniach. W niedzielę wieczorem w ogniu stanął zakład w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie), gdzie produkowano i przechowywano różnego rodzaju folie i opakowania z tworzyw sztucznych.

ZOBACZ: Pożar hali w Mińsku Mazowieckim. Straż pożarna podała nowe informacje

Jak podała w nocy we wpisie na platformie X Państwowa Straż Pożarna, pożar został opanowany. Działania na miejscu mogą potrwać jeszcze wiele godzin.

"Strażacy prowadzą rozbiórkę elementów konstrukcyjnych" - poinformował w poniedziałek na platformie X rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski.

KSP podała, że policjanci kierują ruchem i ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyli teren przyległy do budynku przed dostępem osób postronnych. "Przesłuchujemy także świadków i zabezpieczamy nagrania z kamer monitoringów. To jeden z elementów czynności procesowych, mających na celu ustalenie przyczyn pożaru. Jak tylko pozwolą na to względy bezpieczeństwa, rozpoczną się czynności oględzinowe pogorzeliska" - napisała w komunikacie policja.