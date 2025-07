Szymon Hołownia podpisał w zeszłym tygodniu postanowienie dotyczące zwołania Zgromadzenia Narodowego, którego celem jest złożenie przysięgi przez prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Zaplanowane jest ono na 6 sierpnia. - Marszałek zachował się zgodnie z prawem, z procedurą, zachował się tak, jak powinien - skomentował w "Gościu Wydarzeń" Paweł Szefernaker.

"Gość Wydarzeń". Paweł Szefernaker: PO ma twarz Romana Giertycha

Przyszły szef Gabinetu Prezydenta pytany był o to, czy według niego Donald Tusk mógł sugerować Hołowni przesunięcie daty zaprzysiężenia. O takiej sytuacji mówił w podcaście Interii "Polityczny WF" prowadzący "Graffiti" w Polsat News Marcin Fijołek.

- Biorąc pod uwagę to, że premier po wyborach powtarzał narrację Romana Giertycha, Platforma w ogóle od pewnego czasu ma twarz Giertycha, mogę sobie wyobrazić, że rysowały się różne scenariusze, także takie, które nie mają związku z demokracją, a tylko i wyłącznie z furią Donalda Tuska - stwierdził Szefernaker.

Dopytywany o to, czym Karol Nawrocki zajmie się w pierwszej kolejności po zaprzysiężeniu, Szefernaker przekazał, że będzie to ustawa o CPK. Proponowany projekt ma doprowadzić do tego, że inwestycja "będzie realizowana w pierwotnej wersji". - W pierwotnym wzorze szprych. Takiej wersji CPK Polacy się domagają (...). To będzie bardzo aktywna prezydentura - powiedział polityk PiS.

Szefernaker: Relacje Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa będą bardzo dobre

Paweł Szefernaker pytany był w "Gościu Wydarzeń" także o ultimatum Donalda Trump dla Władimira Putina. - Będziemy nakładać bardzo surowe cła, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy pokojowej w ciągu 50 dni. To będą tzw. cła wtórne w wysokości 100 proc. - zapowiedział prezydent USA.

- Donald Trump jest konsekwentny w swoich działaniach wobec Rosji - powiedział Szefernaker, przypominając, że amerykański prezydent składał Karolowi Nawrockiemu gratulacje po wygranej w wyborach prezydenckich.

- Te relacje na pewno będą bardzo dobre. Na pewno będą lepsze, niż gdyby prezydentem został Rafał Trzaskowski. Nie mam żadnych wątpliwości. Jestem pewien, że te wizyty będą realizowane - stwierdził przyszły szef Gabinetu Prezydenta w kontekście planów spotkania Nawrockiego z Trumpem. Dodał, że kalendarz prezydenta elekta jest coraz bardziej wypełniony.