- Jeżeli prezydent elekt chce wrócić do poprzedniego projektu CPK to raczej nie popiera projektu propolskiego. Nasz projekt jest ewidentnie zrepolonizowany - przekonywał Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK. Jak dodał w "Gościu Wydarzeń", dawny plan zakładał niższą prędkość dla szybkiej kolei. Inaczej widzi to jego poprzednik Marcin Horała. - Obecny projekt jest znacząco pogorszony - ocenił.

Jedna z pierwszych inicjatyw Karola Nawrockiego po objęciu urzędu prezydenta ma dotyczyć powrotu do pierwotnego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Ja bym zaproponował panu prezydentowi, żeby dokładnie zapoznał się z tym, co chce zgłosić. Ponieważ jeżeli mielibyśmy wrócić do pierwotnego programu, to znaczy, że powinniśmy spowolnić Kolej Dużych Prędkości - skomentował Maciej Lasek.

Pełnomocnik rządu ds. CPK zaznaczył, że początkowo pociągi miały jeździć z prędkością 250 km/h, a w nowym projekcie została ona zwiększona do 320 km/h.

- Żeby czasy przejazdu stały się konkurencyjne dla tych, które mamy dzisiaj po istniejących liniach. Nie można budować infrastruktury za dziesiątki miliardów złotych po to tylko, żeby z tego samego miasta, dam przykład Poznania, pociąg jechał tak samo długo, jak jeździ dzisiaj po istniejącej infrastrukturze - tłumaczył.

Lotnisko CPK w Baranowie. Maciej Lasek: My ten projekt zrepolonizowaliśmy

Rekordowy czas przejazdu ze stolicy Wielkopolski przez Konin i Kutno do Warszawy wynosi ponad dwie godziny, a według starego projektu łączyłby te miasta trasą przez Sieradz i Łódź w podobnym czasie.

- Pasażerowie będą wybierali (między - red.) tanią infrastrukturą na 160 km/h, która dowiedzie ich w tym samym czasie do Warszawy (i) nową, drogą, gdzie bilet będzie droższy. W momencie, w którym podnieśliśmy prędkość do 320 km/h, czas przejazdu z Poznania, czy Wrocławia do Warszawy będzie wynosił 100 minut - zapowiedział.

Pierwszy etap budowy Kolei Dużych Prędkości ma zostać zrealizowany do 2025 roku. Lasek odniósł się też do sprawy lotniska w Baranowie, które ma powstać w ramach CPK i przypomniał, że poprzedni rząd chciał oddać 49 proc. udziałów oddać w ręce obcego kapitału.

- Wszystkie zyski byłby transferowane poza granice Polski. My ten projekt zrepolonizowaliśmy. Więc jeżeli pan prezydent elekt chce wrócić do poprzedniego projektu, to znaczy, że raczej nie popiera projektu propolskiego. Nasz projekt jest ewidentnie zrepolonizowany - powtórzył.

"Wbicie pierwszej łopaty". Horała odpowiedział Laskowi

Lasek zapowiedział przy tym, że lotniskiem będą zarządzały Polskie Porty Lotnicze. Prowadzący Bogdan Rymanowski dopytał, kiedy nastąpi otwarcie CPK. - Według aktualnych harmonogramów i tego co udało nam się zrobić, czyli ogłoszenie przetargu w ramach dialogu konkurencyjnego na terminal choćby lotniska, ta data to późna jesień 2032 roku, jeżeli mówimy o lotnisku - zaznaczył Lasek.

Pełnomocnik rządu odniósł się też do działań poprzedniego rządu w sprawie rozpoczęcia prac. - To co mówił minister (Marcin - red.) Horała o wbiciu pierwszej łopaty, to nie wiem, co oni wbijali. Natomiast w połowie przyszłego roku planowane jest rozpoczęcie palowania, czyli fundamentowania nowego terminala - oświadczył.

O słowa obecnego pełnomocnika ds. CPK w programie "Debata Gozdyry" zapytany został sam Horała. - Zależy, co pan Maciej Lasek rozumie poprzez wbicie pierwszej łopaty, bo to jest termin publicystyczny a nie z gatunku prawa budowlanego - odpowiedział poseł PiS, pełnomocnik rządu ds. Portu za rządów Zjednoczonej Prawicy.

Horała rozwinął też temat etapu, na jakim znajduje się budowa CPK. - Jeżeli mówimy o rozpoczęciu przygotowawczych prac budowalnych, to tak: my je rozpoczęliśmy i one się do tej pory - niestety - w spowolnionym tempie się toczą. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie tych głównych prac budowalnych, to one nadal się nie toczą, według naszego harmonogramu powinny się toczyć niemal od roku - zauważył.

Horała o nowym planie na CPK: Okrojony i pogorszony

Zdaniem polityka PiS "niestety decyzja lokalizacyjna została opóźniona o niemal rok i nadal jest nieprawomocna, bo sama spółka wycofała wniosek o rygor natychmiastowej wykonalności". - Prawie rok trwają odbiory projektu budowalnego i zdaje się, jeszcze się nie zakończył - tłumaczył.

Jak dodał na antenie Polsat News, "handlowe otwarcie" CPK w ramach pierwotnego projektu miało nastąpić w 2028 roku. - Obecny projekt jest okrojony i znacząco pogorszony - skwitował.