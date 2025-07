W poniedziałek prezydent USA Donald Trump przyjął w Białym Domu szefa NATO Marka Rutte. Po spotkaniu gospodarz wyraził swoje niezadowolenie w związku z postawą rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, w trakcie rozmów, które miały prowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie.

- Jesteśmy bardzo niezadowoleni z działań Rosji i będziemy nakładać bardzo surowe cła, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy pokojowej w ciągu 50 dni. To będą tzw. cła wtórne w wysokości 100 proc. - zapowiedział Trump w Gabinecie Owalnym w towarzystwie szefa NATO.

Trump przyznał, że dużo rozmawia z przywódcą Rosji, ale - jak dodał - te rozmowy niczego nie oznaczają, ponieważ, mimo miłych słów, Putin bombarduje Ukrainę i zabija ludzi.

- Nie chcę mówić, że jest zabójcą, ale jest twardym facetem. Oszukał wielu ludzi, ale nie mnie - przekonywał Trump.

Umowa USA z Europą. "Wyślą rakiety na Ukrainę"

Amerykański prezydent ocenił, że jego państwo wydało około 350 mld dolarów na wojnę między Rosją a Ukrainą. - Chcemy, żeby to się skończyło. To nie była moja wojna. To była wojna (Joe- red.) Bidena, a ja próbuję ją zakończyć. (...) Jestem rozczarowany prezydentem (Władimirem - red.) Putinem. Myślałem, że już dwa miesiące temu uda się zawrzeć umowę pokojową, ale na to nie wygląda - mówił.

Trump zaznaczył, że USA produkują najlepszy sprzęt wojskowy na świecie. - Państwa europejskie o tym wiedzą, więc dzisiaj zawarliśmy umowę, że będziemy im wysyłać broń, a oni będą za to płacić - oświadczył.

Tłumaczył, że broń będzie wysyłana do państw Sojuszu, a czasem - jak sprecyzował - będzie trafiać do Niemiec. - Oni wtedy wyślą rakiety na Ukrainę. (...) To będzie skoordynowane przez NATO - dodał.

- W najbliższych dniach na Ukrainę trafią systemy Patriot - przekazał prezydent USA.

Rutte, odnosząc się do tych zapowiedzi, podkreślił, że na miejscu Putina zastanowiłby się nad poważniejszym podejściem do rozmów pokojowych.

Zaznaczył, że to pierwszy etap pomocy dla Kijowa i nastąpią po nim kolejne. Kraje NATO szybko przemieszczą uzbrojenie na Ukrainę - zapowiedział.

Szef NATO odniósł się do słów Trumpa i zaznaczył, że w najbliższych dniach na Ukrainę trafią nie tylko Patrioty.