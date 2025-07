Ekspansja chińskich aut elektrycznych jest w Europie coraz bardziej zauważalna. Również w Polsce dość często można spotkać na drogach azjatyckie elektryki. Niemniej kierowcy wciąż podchodzą do nich ambiwalentnie. Chwalą za konkurencyjne ceny, lecz nieufnie podchodzą do dotąd nieznanych im marek. Dochodzi też troska o bezpieczeństwo.

Chińskie auta mają się w Polsce coraz lepiej. Jak podaje instytut SAMAR, w całym 2024 r. zarejestrowano ich 11 tys., a w tym roku już dołączyło do nich 16,6 tys. kolejnych egzemplarzy. Pomimo lekkiego spadku w czerwcu, taka tendencja oznacza, że w 2025 r. możliwe jest pokonanie granicy 30 tys. rejestracji.

Przetestowali chińskie samochody. Nie wszędzie jest tylko dobrze

Wraz z tą rosnącą obecnością jedną z kwestii nurtujących kierowców jest bezpieczeństwo samochodów. Niedawno pojawiły się nowe dane organizacji Euro NCAP, niezależnego instytutu oceniającego poziom ochrony w razie wypadku. W ostatnich testach sprawdzono następujące maszyny:

Lynk & Co. 02

OMODA 9

Polestar 4

ZEEKR 7X

MG P9 EV

Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 8

Wyniki okazały się mieszane. Dwa ostatnie modele zaliczyły poważne wpadki.

Pexels Chińskie samochody. Jak wypadły w testach bezpieczeństwa

Z raportu Euro NCAP wynika, iż kontrole Tiggo 7 ujawniły wadę kurtynowej poduszki powietrznej, a więc tej, która ma ubezpieczać pasażera przed uderzeniem w bok pojazdu, jeśli dojdzie do zderzenia. Nieprawidłowe działanie doprowadziło do mniejszej skuteczności ochrony siedzącego z tyłu dziecka. Jak dodano, producent dostał możliwość poprawy montażu tego elementu.

Skorzystał z tej możliwości, jednak kolejny test również rozczarował. Poduszkę wyrwało z mocowania, co wzbudziło poważne wątpliwości ekspertów, jeśli chodzi o niezawodność systemów.

W rezultacie Chery Tiggo 7, a także, z uwagi na bliźniaczą konstrukcję, Chery Tiggo 8, uzyskały niższe noty i zamiast maksymalnych pięciu, przyznano im cztery gwiazdki. Do koncernu zwrócono się z prośbą o to, by ponownie ocenić konstrukcję wadliwego mechanizmu. Być może więc dojdzie do korekty. Euro NCAP podkreśla, że rezultaty te wskazują, iż uzyskanie pięciu gwiazdek wciąż stanowi dla producentów znaczące wyzwanie.

Rynek aut. Chiny coraz odważniej szturmują Europę

Pozostałe testowane pojazdy z Chin wypadły znacznie lepiej. Wszystkie otrzymały po pięć gwiazdek. Polestara 4, ZEEKR 7X i MG P9 doceniono za poziom ochrony dorosłych pasażerów (odpowiednio 92 i po 91 proc.). OMODA 9 otrzymał w tej samej kategorii 90 proc., podobnie jak Lynk & Co. 02. Ta ostatnia maszyna ponadto zaprezentowała wysokiej jakości system wspomagania kierowcy (89 proc.).

Wyniki te pokazują, że chińskie samochody są w stanie rywalizować z uznanymi markami, takimi jak Audi, Ford czy Volkswagen. W całej Europie pojazdy z Państwa Środka umacniają swoją pozycję.

Marka Chery uruchomiła już montownię w Hiszpanii i planuje podobne działania w Niemczech. Z kolei koncern BYD planuje dużą fabrykę na Węgrzech. W kwietniu 2025 roku BYD po raz pierwszy sprzedał w Europie więcej elektryków niż Tesla.

red. / polsatnews.pl