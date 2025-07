"Po gwałtownej burzy i wyładowaniach atmosferycznych, które przeszły nad stolicą, występują zmiany w kursowaniu pociągów na Warszawskim Węźle Kolejowym" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie PKP PLK. Jak dodano, wystąpiła usterka urządzeń sterowania ruchem, co sprawiło, że liczne pociągi - lokalne i dalekobieżne - jeżdżą opóźnione o kilkadziesiąt minut.

Jak podały PKP Polskie Linie Kolejowe, nad usuwaniem awarii pracują służby techniczne. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów różnych przewoźników. Dotyczy to m.in. stacji Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia, pomiędzy którymi składy mogą doznać opóźnień wynoszących około 30 minut.

ZOBACZ: Niebezpieczny incydent na kolei. Dwa pociągi skierowane na siebie

Utrudnienia dotyczą nie tylko Warszawy, ale i innych miast w województwie mazowieckim. W wyniku gwałtownych opadów uszkodzony został jeden z rozjazdów na stacji w Wołominie. Przywrócona została już pełna przejezdność pomiędzy tą miejscowością a Tłuszczem. Nieprzejezdna pozostaje jednak stacja w Zielonce.

Awaria na kolei w Warszawie. Opóźnione pociągi SKM, KM i PKP Intercity

PKP PLK poinformowały, że informacje o zmianach w kursowaniu pociągów oraz ewentualnych opóźnieniach są dostępne dla podróżnych na stacjach oraz przystankach kolejowych. Istnieje także możliwość sprawdzania tych informacji przez Portal Pasażera.

Komunikat wydała również stołeczna Szybka Kolej Miejska. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym dotknęła pociągów linii S1 oraz S2 w obu kierunkach, które mogą przyjeżdżać później o nawet 45 minut niż zakłada rozkład jazdy.

ZOBACZ: Zabrał babci kluczyki i ruszył w miasto. 13-latek rozbił samochód

Część połączeń SKM przekierowano przez warszawską, dalekobieżną linię średnicową ze stacją Warszawa Centralna, a z pominięciem przystanków Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. Co więcej, część pociągów tego przewoźnika została odwołana. To ostatnie dotyczy pociągów nr 99344/5 relacji Otwock - Pruszków oraz nr 99252/3 z Pruszkowa do Otwocka.

Natomiast w krótkim oświadczeniu PKP Intercity poinformowało, że jego pociągi mogą spóźnić się o kilkadziesiąt minut. "Od godz. 14:50 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami PKP Intercity i Koleje Mazowieckie w obszarze kursowania pociągów KM" - dodano.