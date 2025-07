Zauważyłeś biały ręcznik na aucie? Nie ignoruj tego sygnału

W Europie taka "biała flaga" nie jest powszechnym zjawiskiem, natomiast w Stanach Zjednoczonych informuje o niecodziennej sytuacji na drodze. Przykładem jest Karolina Północna, gdzie wskazówka ta widnieje w North Carolina Driver Handbook.

Nie zawsze jest to ręcznik, równie dobrze może to być biały skrawek materiału, np. koszulka, który pełni funkcję widocznego sygnału. Warto też wiedzieć, że sam kolor nie jest przypadkowy.

Biały ręcznik lub koszulka to informacja o awarii pojazdu

Wywieszony biały materiał sygnalizuje, że auto uległo awarii technicznej i zostało czasowo pozostawione na poboczu. Jednocześnie taki znak uspokaja przejeżdżających kierowców oraz służby ratunkowe, informując, że wszyscy podróżujący opuścili pojazd i nie potrzebują pomocy medycznej.

Taki sposób sprawdza się zwłaszcza tam, gdzie drogi są długie, a pomoc może nie pojawić się od razu. Kierowca, który musi zostawić auto i sam wyruszyć po wsparcie, daje w ten sposób znać, że sytuacja jest pod kontrolą. Dzięki temu służby wiedzą, że nie ma potrzeby od razu holować pojazdu czy podejmować innych działań.

Dlaczego właśnie biały kolor?

Wybór białego materiału jako formy sygnalizacji nie jest przypadkowy. Biały kolor jest dobrze widoczny z dużej odległości (zarówno w dzień, jak i po zmroku), a to czyni go idealnym do przekazywania prostych komunikatów drogowych. W przeciwieństwie do ciemnych barw, które mogą zlewać się z otoczeniem lub zostać zignorowane, biel kojarzy się z bezpieczeństwem. Przy okazji łatwiej wzbudza uwagę i odczytywany jest jako komunikat, a nie przypadkowy fragment odzieży.

Warto również pamiętać o lokalnych przepisach. Jak podaje Interia, praktyka zawieszania białego materiału na lusterku występuje w stanach, gdzie trójkąt ostrzegawczy nie należy do obowiązkowego wyposażenia pojazdu. W takich miejscach kierowcy są zmuszeni do korzystania z alternatywnych form sygnalizacji.

W Polsce obowiązuje trójkąt ostrzegawczy i światła awaryjne

W przeciwieństwie do praktyk stosowanych w Stanach Zjednoczonych, zawieszenie białego materiału na lusterku pojazdu nie jest w Polsce popularne. Taki znak może zostać błędnie zinterpretowany.

Zdecydowanie bezpieczniej i zgodnie z obowiązującymi przepisami jest w razie awarii ustawić trójkąt ostrzegawczy oraz włączyć światła awaryjne. To podstawowe środki informowania innych uczestników ruchu o unieruchomionym pojeździe. Standardem jest także powiadomienie odpowiednich służb lub ubezpieczyciela i oczekiwanie na przyjazd lawety.

W jakiej odległości kładzie się trójkąt? Na autostradzie lub drodze ekspresowej trójkąt powinien znajdować się co najmniej 100 metrów za pojazdem, natomiast poza obszarem zabudowanym - w odległości od 30 do 50 metrów. Z kolei w terenie zabudowanym przepisy nie określają konkretnej odległości, ale zaleca się, by trójkąt umieścić bezpośrednio za pojazdem.

red. / polsatnews.pl