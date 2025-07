Prezydent Trump rozważa zwiększenie finansowania dla Ukrainy po raz pierwszy od objęcia urzędu w styczniu - przekazała telewizja CBS News powołując się na "wiele źródeł dyplomatycznych".

Anonimowi rozmówcy stacji wskazali, że nowe finansowanie może mieć na celu wysłanie sygnału do Rosji, która w ostatnich dniach zaatakowała Ukrainę dronami i rakietami.

Wojna w Ukrainie. Rekordowy atak Rosji. Trump poirytowany

W tym tygodniu Rosja przeprowadziła, jak określiła Ukraina, największy atak dronów od czasu rozpoczęcia pełnej inwazji w lutym 2022 roku - najnowszy z fali ataków powietrznych, które dotknęły Kijów i inne miasta. To zirytowało Trumpa, który przyznał, że jest "niezadowolony" z postawy Władimira Putina.

Trump zasugerował na początku tego tygodnia, że planuje wysłać Ukrainie więcej broni obronnej. Stało się to właśnie po wspomnianych nalotach na miasta i inne cele cywilne.

Zaledwie kilka dni wcześniej jego administracja wstrzymała dostawy broni - posunięcie, które jeden z urzędników Białego Domu określił jako część szerszego, globalnego przeglądu transferów broni. To wywołało zamieszanie w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i samej Ukrainie.

Donald Trump wyśle więcej pieniędzy Ukrainie? Bezprecedensowy krok

Źródło ewentualnego nowego finansowania dla Ukrainy nie jest jasne. Jednak urzędnicy amerykańscy poinformowali CBS News, że Trump ma do dyspozycji 3,85 miliarda dolarów z pozostałych po erze Bidena uprawnień do redukcji wydatków prezydenckich, które mogłyby zostać wykorzystane do wysłania amerykańskiego sprzętu wojskowego na Ukrainę.

Byli urzędnicy poinformowali dziennikarzy, że prezydent ma prawo przejąć rosyjskie aktywa zagraniczne o wartości około 5 miliardów dolarów i skierować te środki na Ukrainę, choć ani on, ani były prezydent Joe Biden nie skorzystali z tego prawa.

Wojna w Ukrainie. NATO oficjalnie wesprze Kijów?

W czwartkowym wywiadzie dla NBC News prezydent Donald Trump zasugerował, że NATO kupi broń od USA w celu przekazania jej Ukrainie.

Oznaczałoby to radykalną zmianę polityki, ponieważ w przeszłości NATO jako instytucja nie uzbrajało bezpośrednio Ukrainy, państwa niebędącego członkiem Sojuszu.

Zamiast tego poszczególni członkowie sojuszu zdecydowali się na samodzielne wspieranie Ukrainy. "Wysyłamy broń do NATO, a NATO płaci za tę broń w 100 proc.” – powiedział Trump Kristen Welker z NBC News.