Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), rurociąg - zlokalizowany w pobliżu miasta Langepas w zachodniej Syberii - dostarczał gaz do obiektów związanych z obronnością w rosyjskich regionach Czelabińska, Orenburga i Swierdłowska.

Okoliczni mieszkańcy donosili, że 10 lipca późnym wieczorem usłyszeli serię głośnych huków, co skłoniło ekipy ratunkowe do pośpieszenia na miejsce. Regionalne media opisały "potężne eksplozje" w pobliżu strefy przemysłowej, które zaskoczyły ludzi mieszkających w pobliżu.

Rosja. Atak na rurociąg. Szkody sięgają 76 mln dolarów

Rurociąg, o rocznej przepustowości 2,6 miliarda metrów sześciennych, transportował ponad 4,1 miliona metrów sześciennych gazu, gdy w czwartek wieczorem miał eksplodować z nieznanych przyczyn.

Podczas gdy natychmiastowe straty wyceniono na około 1,3 miliona dolarów, źródła HUR podały, że naprawy mogą potrwać nawet miesiąc.

"Uszkodzone rury znajdują się na bagnistym terenie. Skomplikuje to odbudowę i testy, co będzie miało realny wpływ na przepływ gazu do sektora obronnego" - powiedział w rozmowie z Kyiv Post przedstawiciel HUR. Zatrzymanie prac gazociągu spowodować miało zmniejszenie odstaw gazu "do 25 mln metrów sześciennych" i pośrednie straty finansowe w wysokości prawie 76 mln dolarów.

Urzędnik wywiadu powiedział, że operacja miała na celu osłabienie poparcia dla wojny w Rosji.

Syberia nowym celem ukraińskich ataków?

"Zachodnia Syberia, ze swoimi ogromnymi zasobami naturalnymi, dosłownie karmi Moskwę i pozwala Kremlowi żyć w luksusie" - powiedziało źródło.

"Istnieje poczucie, że jeśli miejscowi zaczną dążyć do niepodległości, być może te eksplozje ustaną, Syberyjczycy przestaną umierać za wojnę Władimira Putina, a region rozkwitnie".

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na cele strategiczne i wojskowe głęboko na terytorium Rosji, ponieważ Moskwa nadal sprzeciwia się wezwaniom Kijowa, USA i Europy do zawieszenia broni w wojnie, która trwa już czwarty rok.