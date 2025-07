- Nie mogę się doczekać powrotu na Ziemię, chociaż jestem troszeczkę smutny, że tak naprawdę misja dobiega końca - powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski, który w niedzielę rozpoczyna powrót na Ziemię. W pożegnalnym przemówieniu zwrócił się do Polaków.

Polak kończy swoją misję w kosmosie. Po dwóch tygodniach na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wraca na Ziemię.

- 11 astronautów zgromadziło się tutaj na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pomogliście nam zrealizować tę misję. Nasza liczy cztery osoby, ale bez was by się to nie udało - zaznaczył polski astronauta, który jest członkiem zespołu Axiom-4.

Sławosz Uznański-Wiśniewski podziękował również wsparciu z Ziemi. Wyróżnił Polską Agencję Kosmiczną, Europejską Agencję Kosmiczną, NASA, zespół Axiom i SpaceX.

"Magiczny moment" w kosmosie. Polak wspomina pobyt na ISS

- Dziękuję, że gościliście nas na ISS. Nigdy tego nie zapomnę. Pamiętam nasz pierwszy dzień, kiedy przeszliśmy przez właz, kiedy po raz pierwszy tutaj unosiliśmy się w powietrzu i pokazaliście nam, gdzie jest kopuła, przez którą można patrzeć na Ziemię. To był dla mnie magiczny moment, jeden z najpiękniejszych w moim życiu - podkreślił polski astronauta.

WIDEO: Ceremonia pożegnania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Pierwsza część jego przemówienia podczas ceremonii pożegnania była w języku angielskim. Następnie mówił po polsku.

- Drogie Polki, drodzy Polacy. Dziękuję wam po pierwsze za zaufanie i za to, że mogłem was reprezentować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, podczas pierwszej polskiej misji na ISS. Mam nadzieję, że misja przyniosła dużo dobrego Polsce, polskiej nauce i również polskiej technologii - wskazał.

Sławosz Uznański-Wiśniewki: Nie mogę się doczekać powrotu

Nasz astronauta wyraził też nadzieję, że to początek polskiej przygody w kosmosie.

- Nie mogę się doczekać powrotu na Ziemię, chociaż jestem troszeczkę smutny, że tak naprawdę misja dobiega końca. Wiem, że jeszcze dużo pracy przed nami. Mam nadzieję, że wy, tak jak i ja, jesteście na to gotowi - podkreślił Sławosz Uznański-Wiśniewski.

ZOBACZ: Sławosz Uznański pokazał zdjęcia "z okna na świat". "Perspektywa, która zmienia wszystko"

Misja Axiom-4, której uczestnikiem jest Polak, rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później, 26 czerwca, kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów na pokładzie zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na stacji Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych.

WIDEO: Powstaje pierwsza komercyjna stacja kosmiczna. Odsłaniamy kulisy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / polsatnews.pl