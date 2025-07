Drugi Polak w kosmosie - Sławosz Uznański-Wiśniewski - podzielił się w mediach społecznościowych informacją, że otrzymał pocztę.

"Prosto z Ziemi - listy, zdjęcia i pocztówki od bliskich" - napisał astronauta. "Najbardziej wzruszająca paczka, jaką można dostać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dziękuję" - dodał.

Uznański-Wiśniewski dołączył do wpisu nagranie, na którym widać paczkę pełną listów, która lewituje wraz z astronautą w stanie nieważkości. - Zabieramy się za czytanie - zadeklarował Polak.

🇵🇱 Prosto z Ziemi - listy, zdjęcia i pocztówki od bliskich. Najbardziej wzruszająca paczka, jaką można dostać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dziękuję ❤️



🇬🇧 Straight from Earth - letters, photos, and postcards from loved ones. The most touching package one can receive on… pic.twitter.com/KnigDSZBPY — Sławosz Uznański-Wiśniewski (@astro_slawosz) July 13, 2025

Sławosz Uznański-Wiśniewski. Ostatnie godziny Polaka w kosmosie

W niedzielę o godz. 15.55 czasu polskiego ma odbyć się pożegnanie załogi Ax-4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To tzw. dzień "Undock-1". Jest w pełni zarządzany przez NASA. Działania są poświęcone przygotowaniom do powrotu astronautów na Ziemię, odbywa się więc m.in. pakowanie.

Powrót na Ziemię rozpocznie się w poniedziałek. Ok. godz. 10.55 ma nastąpić zamknięcie włazu, a dwie godziny później, ok. 13.05, kapsuła Dragon Grace ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Pożegnanie załogi, odłączenie kapsuły od ISS, a potem wodowanie w Pacyfiku będą transmitowane przez Axiom Space, NASA i SpaceX. Jak opisała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), powrót z ISS został zaprojektowany jako w pełni autonomiczny proces, który nie wymaga żadnych działań ze strony załogi na pokładzie kapsuły Dragon.

Po odłączeniu od ISS, silniki statku Dragon zostaną kilkukrotnie uruchomione, aby kapsuła bezpiecznie oddaliła się od stacji i skierowała w stronę Ziemi, orbitując wokół niej do momentu przebicia się przez ziemską atmosferę.

ZOBACZ: "Niebezpieczna operacja". Uznańska-Wiśniewska o szczegółach powrotu męża na Ziemię

Bezpośredni etap powrotu na Ziemię rozpocznie się, kiedy fragment kapsuły (tzw. trunk) zostanie odłączony od przedniej części Dragona, w której będzie załoga misji Ax-4. Silniki zostaną uruchomione, aby zejść jak najniżej, do poziomu, pozwalającego na wejście w atmosferę naszej planety. Sama kapsuła obróci się tak, aby osłona termiczna chroniąca statek była skierowana w stronę planety - podała POLSA.

Już z wyłączonymi silnikami Dragon wejdzie w atmosferę, rozgrzewając się do temperatury ok. 1600 st. Celsjusza. Po przejściu przez wyższe warstwy atmosfery nastąpi rozłożenie dwóch małych spadochronów stabilizujących (na wysokości około 5,7 km nad Ziemią) i czterech głównych (ok. 2 km).

Wodowanie załogi Ax-4 na Oceanie Spokojnym ma nastąpić u wybrzeży Kalifornii, a ostatnim etapem jest przechwycenie kapsuły przez specjalny statek ratowniczy i dostarczenie astronautów na brzeg.

Po powrocie z orbity Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleci do Europy - do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Astronauta trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab", który stanowi kluczowe centrum monitorowania medycznego i rehabilitacji po misjach.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie. Misja zaplanowana na dwa tygodnie

Misja Ax-4, której uczestnikiem jest Polak, rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później, 26 czerwca, kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów na pokładzie zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Na stacji Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych.

ZOBACZ: Sławosz Uznański pokazał zdjęcia "z okna na świat". "Perspektywa, która zmienia wszystko"

Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce - spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie.

W trakcie dwóch spotkań, we Wrocławiu i Rzeszowie, połączenie było realizowane w ramach ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) - międzynarodowego programu edukacyjnego, którego celem jest umożliwienie kontaktu radiowego radioamatorom oraz szkołom z astronautami na ISS.