O. Rydzyk uderza w szefową MEN. "Co ty kobito sobie wyobrażasz?"

- Jak widzę tę ministrę, która mówi, że religii nie będzie w szkołach - co ty kobito sobie wyobrażasz? - mówił o. Tadeusz Rydzyk podczas mszy świętej na Jasnej Górze, gdzie w weekend odbyła się 34. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. - Polska to jest twój folwark? - pytał.

- My, katolicy, nie dajmy sobie opluć Kościoła i Pana Boga. Nie dajmy sobie odebrać wiary. Trzeba ludziom poustawiać dobrze w głowach, bo to, co się dzieje w Polsce, jest następstwem tego, że ludzie mają poprzestawiane w głowach - stwierdził o. Tadeusz Rydzyk podczas mszy świętej na Jasnej Górze.

Spór o lekcje religii w szkołach

Na początku lipca Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie trojga sędziów pod przewodnictwem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Sprawozdawcą była Krystyna Pawłowicz; w składzie był jeszcze Stanisław Piotrowicz.

Sprawa dotyczyła nowelizacji rozporządzenia MEN z 17 stycznia 2025 r., która wprowadza od 1 września 2025 r. jedną godzinę religii lub etyki tygodniowo, odbywającą się bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach. TK uznał je za niezgodne z konstytucją.

- Trybunał zważył, że tryb wydania przez ministra edukacji zaskarżonego rozporządzenia jest niezgodny z ustawowym rozporządzeniem, które obliguje ministra właściwego do spraw oświaty do działania w porozumieniu z przedstawicielami kościołów. Minister edukacji arbitralnie ukształtował treść zaskarżonego rozporządzenia. Pominięte zostały merytoryczne stanowiska zainteresowanych przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych - powiedziała Pawłowicz, przedstawiając uzasadnienie.

- Minister edukacji nie zrealizował więc obowiązku współdziałania w porozumieniu, ignorując zgłoszone przez przedstawicieli kościołów wątpliwości - dodała.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej do TK zaskarżyła w kwietniu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. W uzasadnieniu wskazała m.in. na pominięcie stanowisk kościołów i związków wyznaniowych oraz na naruszenie konstytucyjnego prawa rodziców do określania wychowania moralnego i religijnego dzieci.

Jasna Góra: 34. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. "Jesteśmy nadzieją"

Hasłem tegorocznej pielgrzymki Radia Maryja na Jasnej Górze było "Jesteśmy nadzieją". Głównym punktem dwudniowej uroczystości była rozpoczęta w niedzielę przed południem msza święta na szczycie Jasnej Góry, której przewodniczył bp. Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Przed rozpoczęciem mszy świętej pielgrzymów powitali dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk i przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski. Następnie odczytano listy do pielgrzymów od prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta elekta Karola Nawrockiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.