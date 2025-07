Janusz Wiśniewski zmarł w sobotę. Informację przekazał Teatr Nowy w Poznaniu. "Reżyser teatralny, scenograf, autor grafik, rysunków i plakatów, twórca teatru autorskiego (…). Bliskim Artysty przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia" - wskazano w oświadczeniu teatru.

ZOBACZ: Julian McMahon nie żyje. Gwiazdor miał 56 lat

Urodził się w 1949 roku. W latach 70. ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Janusz Wiśniewski. Nie żyje były dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu

"Pod koniec lat 80. reżyser wraz z częścią aktorów Teatru Nowego przeniósł się do Warszawy, zakładając własną grupę - Zespół Teatralny Janusza Wiśniewskiego im. św. Józefa - i tworząc z nią dwa spektakle. W kolejnych latach reżyserował głównie w Niemczech i na polskich scenach operowych. W 2003 roku powrócił do Poznania jako dyrektor Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego" - wskazuje w komunikacie Teatr Nowy. Funkcję tę pełnił do 2011 roku.

ZOBACZ: Nie żyje biskup z diecezji tarnowskiej Władysław Bobowski. Duchowny miał 93 lata

Następnie Janusz Wiśniewski kontynuował swoją drogę twórczą na scenach w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Jego ostatnim przedstawieniem były "Dziady" zrealizowane w Teatrze Polskim w Warszawie w 2019 roku.

W 2011 roku otrzymał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

WIDEO: Kontrole na granicy z Niemcami. Mateusz Morawiecki nie przebierał w słowach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / polsatnews.pl / PAP