Państwowa Straż Pożarna w regionie interweniowała kilkadziesiąt razy. W Tarnowie zgłoszenia dotyczyły między innymi zalanej ulicy Piłsudskiego. Z kolei na plac przy sanktuarium na Burku przewrócił się kasztan.

Burza przeszła nad regionem po godz. 16:00. W Brzesku wiatr uszkodził poszycie dachu kościoła św. Jakuba.

- Konieczna była ewakuacja wiernych, którzy uczestniczyli we mszy. Strażacy pomogli około 500 osobom. Szczęśliwie nikt nie odniósł obrażeń - przekazał Interii mł. kpt. Dominik Machał, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.

IMGW ostrzega przed burzami w całym kraju

W niedzielę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego kraju ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami.

IMGW podniosło stopień ostrzeżenia z I na II przed burzami dla województwa lubuskiego i południowej części zachodniopomorskiego.

ZOBACZ: Gwałtowne burze nad Polskę. Warszawa przygotowuje się na rekordowe opady

Instytut ostrzega, że w najbliższych godzinach przewiduje się tam wzrost aktywności burz, które będą obejmować coraz większy obszar. Ze względu na przemieszczanie się kolejnych komórek przez ten sam obszar, sumy opadów lokalnie mogą dochodzić do 30 mm. Możliwe są również porywy wiatru do 70 km/h oraz opady gradu. Wyładowaniom atmosferycznym mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm, a lokalnie do 55 mm. Ostrzeżenia te będą obowiązywać do godz. 21.00

Ponadto, mieszkańcy wspomnianych województw zostali objęci nowym alertem RCB ostrzegającym przed intensywnymi opadami deszczu. "Możliwe gwałtowne wezbrania rzek. Śledź komunikaty pogodowe" - podało RCB.

Prognoza pogody. Alerty RCB

Prognozowane burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm wystąpią w woj. śląskim oraz w znacznej części woj. świętokrzyskiego. Alerty obejmą również północną część woj. małopolskiego, północno-zachodnią część woj. podkarpackiego i południowe krańce woj. łódzkiego.

IMGW ostrzega, że punktowo w wyniku kumulacji opadu możliwe sumy osiągną około 50 mm. Porywy wiatru wyniosą do 75 km/h, miejscami do 85 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70 proc. Ostrzeżenia II stopnia zaczną obowiązywać o godz. 13 i potrwają do godz. 2 w nocy.

Mieszkańcy tych terenów zostali objęci również alertem RCB. "Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe" - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Reszta kraju została objęta alertami I stopnia przed burzami. Prognozowanym burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może padać grad.