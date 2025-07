Ceremonia pożegnania polskiego astronauty. Transmisja w Polsat News

Pożegnanie załogi Ax-4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rozpocznie się o 15:55. To tzw. dzień "Undock-1". Jest w pełni zarządzany przez NASA. Działania są poświęcone przygotowaniom do powrotu astronautów na Ziemię, odbywa się więc m.in. pakowanie.

Powrót na Ziemię rozpocznie się w poniedziałek. Ok. godz. 10.55 ma nastąpić zamknięcie włazu, a dwie godziny później, ok. 13.05, kapsuła Dragon Grace ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Pożegnanie astronautów. Transmisja w Polsat News

Pożegnanie załogi, odłączenie kapsuły od ISS, a potem wodowanie w Pacyfiku będą transmitowane przez Axiom Space, NASA i SpaceX. Wydarzenie na żywo można oglądać również w Polsat News.

Jak opisała Polska Agencja Kosmiczna, powrót z ISS został zaprojektowany jako w pełni autonomiczny proces, który nie wymaga żadnych działań ze strony załogi na pokładzie kapsuły Dragon.

Po odłączeniu od ISS, silniki statku Dragon zostaną kilkukrotnie uruchomione, aby kapsuła bezpiecznie oddaliła się od stacji i skierowała w stronę Ziemi, orbitując wokół niej do momentu przebicia się przez ziemską atmosferę.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie. Dwa tygodnie eksperymentów

Misja Ax-4, której uczestnikiem jest Polak, rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później, 26 czerwca, kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów na pokładzie zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Na stacji Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych.

Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce - spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie.

W trakcie dwóch spotkań, we Wrocławiu i Rzeszowie, połączenie było realizowane w ramach ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) - międzynarodowego programu edukacyjnego, którego celem jest umożliwienie kontaktu radiowego radioamatorom oraz szkołom z astronautami na ISS.

