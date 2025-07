Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznych (CBOS) zapytała respondentów o to, na kogo oddaliby swoje głosy, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę.

Najwięcej badanych opowiedziało się za Koalicją Obywatelską - 28 proc. respondentów. Z 27-procentowym poparciem na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie miejsce na podium przypadło Konfederacji - partia mogłaby w obecnym stanie liczyć na 12 proc. poparcia.

Pod progiem wyborczym znalazły się Polska 2050 - z poparciem 3 proc. wyborców - oraz Polskie Stronnictwo Ludowe - 1 proc. zdeklarowanych głosujących.

- Zajmowanie się sondażami w wakacje jest dla hobbystów - skomentował w "Gościu Wydarzeń" Piotr Zgorzelski z PSL.

Piotr Zgorzelski: Nie wierzę w sondaże

Wicemarszałek Sejmu dopytywany o to, czy wyniki sondażu są alarmem dla jego partii, stwierdził: - Kompletnie nie wierzę w sondaże, szczególnie te, które pojawiają się w wakacje.

Polityk pytany był także o to, kto z PSL pozostanie w rządzie po jego rekonstrukcji. - Bardzo dobra ekipa - powiedział Zgorzelski.

- Jestem dumny z ministrów, którzy do tej pory pełnili swoje misje - podkreślił.

Dopytywany o to, czy któryś z ministrów PSL zostanie zdymisjonowany, Zgorzelski odpowiedział: - To wszystko przed nami. Ale to żadna tajemnica, że pewne korekty personalne się szykują.

Zgorzelski: Radzę Zandbergowi nauczyć się historii

W programie pojawił się także temat Instytutu Witosa, inicjatywy PSL. Prowadzący Marcin Fijołek zapytał o słowa Adriana Zandberga, który stwierdził, że PSL chce stworzyć kolejną instytucję, żeby obsadzić swoich polityków.

- Radzę panu Adrianowi Zandbergowi nauczyć się trochę historii, bo ma duże braki. Był lewicowy polityk Ignacy Daszyński, który w takim rządzie, jaki mamy dzisiaj z pewnością by się znalazł - powiedział Zgorzelski.

- Niech pan Zandberg nie uprawia polityki na tym, że chcemy zadbać o jednego z ojców naszej niepodległości, który doprowadził do czegoś, do czego nie doprowadził nikt inny - upodmiotowił stan chłopski - dodał.