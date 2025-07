"Pełnoskalowe ekshumacje na Wołyniu". Nawrocki zwrócił się do Zełenskiego

- Zwracam się do prezydenta Ukrainy o możliwość podjęcia pełnoskalowych ekshumacji na Wołyniu - powiedział prezydent elekt Karol Nawrocki, który w piątek wziął udział obchodach organizowanych przez powstające Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie.

W piątek w całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej – ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP.

Prezydent elekt Karol Nawrocki wziął udział w obchodach organizowanych przez powstające Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. W wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy, ambasador Ukrainy w Polsce, konsulowie, mieszkańcy miasta.

Nawrocki o Wołyniu: Zwracam się do prezydenta Zełenskiego

Karol Nawrocki na początku swojego wystąpienia podziękował samorządowcom za zaangażowanie w powstanie muzeum.

- Zbrodnia ludobójstwa wołyńskiego jest częścią naszej narodowej, wspólnotowej, polskiej świadomości - podkreślił prezydent elekt i dodał, że Polacy mają prawo do tego, by "pamiętać o ludobójstwie wołyńskim niezależnie od zmieniających się czasów i okoliczności".

- Prawda jest od tego, aby uleczyć i nas Polaków, aby uleczyć Ukrainę i aby uleczyć raz na zawsze za sprawą ekshumacji nasze wzajemne relacje. Bo mamy to samo zagrożenie, a tym zagrożeniem jest neoimperialna, postsowiecka Federacja Rosyjska - mówił Nawrocki.

- Jeszcze raz, jako prezydent elekt, chciałem oficjalnie zwrócić się do prezydenta Zełenskiego o możliwość podjęcia pełnoskalowych ekshumacji na Wołyniu - zaapelował.

Karol Nawrocki: Musimy to zrobić, by Polska i Ukraina pojednały się

Mówiąc dalej o ekshumacjach Nawrocki podkreślił: - Musimy to zrobić po to, by Polska i Ukraina pojednały się tak naprawdę i za sprawą prawdy. Bo zagrożenie, które jest na wschodzie jest zbyt potężne i zbyt poważne.

Następnie podkreślił, że niepodległość, suwerenność i wolność to "wielka odpowiedzialność".

- W tej odpowiedzialności spotykają się ze sobą z jednej strony pogarda dla ukraińskich nacjonalistów, którzy mordowali kobiety i dzieci, z drugiej pogarda dla żołnierzy Federacji Rosyjskiej, którzy mordują dziś na Ukrainie - powiedział prezydent elekt.