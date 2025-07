Od kilku dni Polska znajduje się w mocy niżu genueńskiego, który spowodował długotrwałe opady deszczu. W różnych regionach doszło m.in. do podtopień, z którymi próbują uporać się strażacy.

Ponad 500 interwencji strażaków w czwartek

"W czwartek 10 lipca 2025 r.: strażacy interweniowali razy w związku z przechodzącym frontem atmosferycznym. Najwięcej zdarzeń odnotowano w woj. podkarpackim 90, mazowieckim 61 i śląskim 60. Działania dotyczyły głównie usuwania podtopień i przewróconych drzew" - przekazał na platformie X Kierzkowski.

ZOBACZ: Ekspert IMGW nie ma wątpliwości. "Musimy się przyzwyczaić"

Wcześniej - od 7 do 10 lipca - odnotowano w sumie 4,8 tys. interwencji z udziałem blisko 9,4 tys. strażaków PSP i 22 tys. druhów OSP. Podczas przechodzenia frontu sześć osób zostało rannych, w tym dwóch ratowników PSP - informował rzecznik. Uszkodzonych lub zerwanych zostało także ponad 400 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.

Prognoza pogody na piątek. Alert IMGW dla części kraju

Z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek będzie pochmurnie. Przewidywane są opady deszczu i burze z sumą opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C do 21 st. C. Do tego powieje wiatr umiarkowany i dość silny, zwłaszcza na Wybrzeżu.

"Pochmurna, deszczowa i wietrzna pogoda, będzie niekorzystnie oddziaływać na organizm człowieka. Obojętnych warunków biometeorologicznych należy spodziewać się jedynie w czasie większych przejaśnień lub rozpogodzeń" - przekazało IMGW na X.

W północno-środkowej części kraju obowiązuje również alert IMGW pierwszego stopnia (żółty) przed silnymi opadami deszczu. Ostrzeżenie dotyczy części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

