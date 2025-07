Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaapelował do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, by dalej wspierał Ukrainę. Prośba w tej sprawie padła podczas konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w obliczu szkód spowodowanych pełnoskalową inwazją Rosji.

10 lipca przywódcy niektórych krajów spotkali się na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wydarzenie odbyło się w Rzymie, a jednym z mówców był niemiecki kanclerz Friedrich Merz. W trakcie swojego wystąpienia polityk odniósł się do sprawy relacji amerykańsko-ukraińskich i zaapelował do Stanów Zjednoczonych o dalsze wsparcie.

- Mam bezpośrednią wiadomość dla Waszyngtonu i prezydenta Donalda Trumpa: zostańcie z nami, zostańcie z Europejczykami - zaapelował Merz. - Jesteśmy zjednoczeni i dążymy do stabilnego porządku politycznego na tym świecie. Pozostańcie po naszej stronie, po tej i po tej stronie naszej wspólnej historii - kontynuował kanclerz Niemiec.

Unia Europejska szykuje kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Brakuje zgody tylko jednego kraju

Merz ocenił także, że wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy pozostaje "niezłomne". Niemiecki kanclerz przypomniał, że państwa członkowskie są w trakcie opracowywania nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Celem podejmowania tego typu kroków prawnych jest osłabianie pozycji Moskwy.

ZOBACZ: Nowy pakiet sankcji UE na Rosję. Dwa kraje zgłosiły weto

Do zatwierdzenia ostatecznych ustaleń brakuje jedynie reakcji ze strony rządu Słowacji. - Brakuje tylko jednego państwa członkowskiego, aby się na to zgodzić. Pilnie proszę Słowację i jej premiera o rezygnację z oporu - zaapelował Merz.

Merz o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Pomóc mają "partnerzy międzynarodowi"

W dalszej części przemówienia Merz zapewnił, że Niemcy "w pełni popierają Ukrainę na jej drodze do członkostwa w Unii Europejskiej". Jednocześnie zachęcił on rząd w Kijowie do podjęcia działań przeciwko korupcji. Powiedział także, że istotne jest wdrożenie reform w zakresie praworządności.

ZOBACZ: Ukraina zaskoczona, Rosja się cieszy. Trump zamierza ograniczyć dostawy broni

Niemiecki kanclerz odniósł się również do doświadczeń związanych z odbudową Europy po II wojnie światowej, co miało stanowić odwołanie do obecnej sytuacji na świecie. Polityk wyraził przekonanie, że część państw mogłaby pomóc Ukrainie po zakończeniu konfliktu z Rosją. Merz wskazał, że istotną rolę mogliby pełnić "silni partnerzy międzynarodowi" i ich "międzynarodowe wsparcie".