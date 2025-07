Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wznowiła dostawy broni do Ukrainy. Chodzi głównie o pociski artyleryjskie i rakiety, których przesłanie tydzień temu zawiesił Pentagon. Trump zapowiedział, że wyśle do Kijowa broń defensywną. Amerykańskie media zauważają, że prezydent USA traci cierpliwość do Władimira Putina.