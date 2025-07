"Umierające miasto" we Włoszech. Dotrzesz tam tylko pieszo

Około 120 km na północ od Rzymu położona jest wioska, do której dostać się można wyłącznie pieszo. Turyści mają jednak coraz mniej czasu, by zwiedzić to miejsce. Z powodu regularnych erozji fundamenty osuwają się ze zbocza, na którym wzniesiono budowle.

Niewielka miejscowość Civita di Bagnoregio została ulokowana na wzgórzu znajdującym się kilometr od Bagnoregio i około 120 km na północ od Rzymu. Turyści, którzy wyruszają tam w poszukiwaniu odpoczynku od miejskiego zgiełku, mogą liczyć na tradycyjny włoski posiłek, dobrą kawę, a nawet pogawędkę z bardzo towarzyskimi mieszkańcami. Choć wszystkich wita się z otwartymi ramionami, wioska powoli dosłownie przestaje istnieć.

"Umierające miasto" we Włoszech

Regularne erozje i trzęsienia ziemi doprowadzają do osuwania się niestabilnych fundamentów. Miejscowi nazywają Civita di Bagnoregio "umierającym miastem", choć przyroda wokół tętni życiem. Istnieją tylko dwa wejścia do wioski - most z widokiem na panoramę doliny Valle dei Calanchi oraz tunel wykuty w skale. Most to długa na 300 km konstrukcja, nieco przypominająca słynny Mur Chiński. Od 2013 roku za przejście nim trzeba zapłacić.

Wioska kusi fantastycznymi widokami, ale też lokalnymi wędlinami, napojami i pamiątkami tworzonymi przez mieszkańców. W kwestii zasobów potrzebnych do życia miejscowa ludność polega tylko na pobliskim mieście. Turyści nie muszą zatem martwić się spalinami z samochodów, a zamiast tego mogą skorzystać z ciszy i spokoju. Do zwiedzenia są parki, kościół, stare obiekty mieszkalne oraz bogaty ogród z różami i tulipanami.

Civita di Bagnoregio została założona przez Etrusków ponad 2500 lat temu. Gdzieniegdzie wciąż widać ślady dawnej kultury - świadczy o niej układ budowli, grobowce i otwory ryte w skałach, które prawdopodobnie służyły jako schrony.

Dziennikarka Maria Salvati wspomniała w publikacji dla Business Insidera, że to idealne miejsce dla ludzi szukających "mniej znanych lokalizacji, w których możesz ponownie połączyć się z naturą i cieszyć się spokojniejszym otoczeniem".