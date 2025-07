"Przygotowuje się do agresji". Białoruski generał uderza w Polskę

- To dobrze zaplanowana operacja informacyjno-kamuflażowa, mająca na celu zwiększenie potencjału bojowego - twierdzi Paweł Murawejko, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi. Wojskowy odniósł się w ten sposób do zaplanowanych w Polsce manewrów wojskowych "Żelazny Obrońca", określając wydarzenie "sygnałem ostrzegawczym" i "przygotowaniem do agresji".