Papież Leon XIV codziennie otrzymuje około 100 kilogramów listów z całego świata - donosi serwis Vatican News. Co ciekawe, aby korespondencja dotarła do adresata znajomość dokładnego adresu nie jest wymagana - wystarczy wpisać na kopercie "Papież Leon XIV, Watykan".

Od 8 maja 2025 roku, czyli dnia wyboru Papieża Leona XIV, do centrum sortowania Poczty Włoskiej we Fiumicino pod Rzymem nieustannie napływa korespondencja z całego świata. Jak informuje biuro prasowe Poste Italiane, każdego dnia do Biura Korespondencyjnego papieża w Watykanie trafia średnio 100 kilogramów listów.

Wśród nich dominują kartki pocztowe, listy i życzenia, ale zdarzają się także krótkie wiadomości napisane na zwykłych kartkach.

"Ze względu na ogromną ilość korespondencji, Papież praktycznie nie jest w stanie osobiście odpowiedzieć na wszystkie listy. Zamiast tego Biuro Korespondencyjne, powołane przez Papieża, dba o to, aby każde zapytanie otrzymało odpowiednią odpowiedź, zachowując jednocześnie styl i wizję Papieża Leona XIV" - informuje serwis vaticano.com.

Pełny adres korespondencyjny do papieża Leona XIV to: Sekretariat Jego Świątobliwości Papieża Leona XIV 00120 Watykan.

Odpowiedzi z Watykanu. Jak działa papieskie biuro korespondencyjne?

Za obsługę gigantycznej ilości korespondencji napływającej do Watykanu odpowiada niewielki zespół pod kierownictwem księdza prałata Giulio Bianchiego.

Ich praca jest niezwykle skrupulatna i wieloetapowa: listy są najpierw sortowane według języka, a następnie każdy z nich jest starannie czytany.

W przypadku szczególnie delikatnych lub skomplikowanych spraw listy trafiają bezpośrednio do osobistych sekretarzy papieża, którzy konsultują się z nim, aby udzielić nadawcy najwłaściwszej odpowiedzi.

Czas oczekiwania na odpowiedź zależy od bieżącej ilości korespondencji oraz charakteru zapytania i może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Korespondencja do papieża Leona XIV. "Ogromny ładunek emocjonalny"

Listy i kartki przybywają z każdego zakątka globu – zarówno z dużych miast, jak i odległych wiosek. Pochodzą od osób w różnym wieku, piszących z różnych miejsc, np. z domów czy szpitali.

Poczta Włoska zapewnia, że pracownicy centrum sortowania traktują tę wyjątkową korespondencję z najwyższą starannością i szacunkiem.

Pomimo że koperty pozostają zamknięte, ich zawartość ma ogromną symboliczną i duchową wartość - pisze Vatican News. "Można wyczuć, że w każdej przesyłce kryje się głos, który szuka wysłuchania, modlitwa, myśl skierowana do tego, kto dziś jest przewodnikiem duchowym milionów wiernych na całym świecie" – podkreślają przedstawiciele Poczty Włoskiej, świadomi emocjonalnego ładunku, jaki niosą te wiadomości.