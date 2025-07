We wtorek Andrzej Duda udzielił wywiadu dla dziennikarzy Otwartej Konserwy, Nowego Ładu i Klubu Jagiellońskiego. W trakcie rozmowy prezydent skrytykował postawę władz w Kijowie i ich sojuszników.

- Na przykład uważam, że zarówno Ukraińcy, jak i nasi sojusznicy, po prostu uważają, że lotnisko w Rzeszowie i nasze autostrady należą im się, jakby to było ich. No nie jest ich. Jest nasze. W związku z czym – jak się komuś coś nie podoba, no to zamykamy i do widzenia - stwierdził Andrzej Duda.

- Tak, robimy remont. Zamykamy lotnisko w Rzeszowie i dostarczajcie Ukrainie morzem, powietrzem, nie wiem, zrzucajcie na spadochronach. Kombinujcie. Kombinujcie, jeżeli uważacie, że nie jesteśmy wam potrzebni - dodał.

Rosjanie o "negocjacjach" Dudy z Zełenskim

Wypowiedź polskiego prezydenta natychmiast podchwycona została przez rosyjskie media. O komentarz poproszony został m.in. Władimir Rogow, przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Integracji Nowych Regionów.

Jego zdaniem, Andrzej Duda chce w ten sposób prowadzić negocjacje gospodarcze z Wołodymyrem Zełenskim.

- Wypowiedź Dudy jest bardzo prosta, wpisuje się w ramy negocjacji, czyli targowania się z reżimem Zełenskiego, aby coś zyskać, ponieważ lotnisko służy do dostarczania broni Siłom Zbrojnym Ukrainy - przekonuje.

- Widząc sukces Trumpa, który zmusił Zełenskiego do podpisania umowy o zasobach i zaczął otrzymywać pieniądze za dostarczaną broń, Duda zdał sobie sprawę, że musi pójść tą samą drogą i zarobić jak najwięcej pieniędzy - dodaje, podkreślając jednocześnie, że finalne decyzja nie zapadają w Warszawie, a Waszyngtonie.