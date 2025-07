Dla osób planujących zakończenie pracy zawodowej w 2025 roku, jednym z najkorzystniejszych miesięcy do przejścia na emeryturę może okazać się lipiec. Wynika to z mechanizmu waloryzacji składek emerytalnych. Właśnie w tym okresie uwzględniane są zarówno dane z rocznej waloryzacji za 2024 rok (114,41 proc.), jak i kwartalnej za pierwszy kwartał 2025 roku (111,60 proc.).

Kiedy można przejść na emeryturę? Warunki określone przez ZUS

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury przysługuje osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowo wymagane jest udokumentowanie okresu objęcia ubezpieczeniem społecznym lub opłacenie przynajmniej jednej składki na ubezpieczenie emerytalne, np. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Co istotne, staż pracy nie ma wpływu na sam fakt nabycia prawa do świadczenia (ma jednak znaczenie dla wysokości emerytury). Liczy się spełnienie powyższych kryteriów. Wniosek można złożyć najwcześniej na miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Prawo do emerytury nabywa się z dniem osiągnięcia tego wieku. Termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia wniosku.

Konkretny dzień a realna różnica w wysokości świadczenia

Wysokość emerytury jest obliczana z uwzględnieniem przewidywanego czasu jej pobierania, tzw. średniego dalszego trwania życia, publikowanego corocznie przez GUS.

W praktyce oznacza to, że im krótszy ten okres, tym wyższa będzie miesięczna kwota świadczenia. Z tego względu korzystne może być złożenie wniosku nie zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego, lecz po własnych urodzinach. Nawet jeśli oznacza to przesunięcie decyzji o zaledwie kilka dni. Taka strategia może wpłynąć na końcowy wynik wyliczeń.

Zakończenie pracy a termin wypłaty emerytury

A co z momentem zakończenia kariery? Gdy decyzja o przejściu na emeryturę zapada po osiągnięciu wymaganego wieku, szczególnie ważne staje się odpowiednie zaplanowanie terminu zakończenia zatrudnienia.

Najlepiej zakończyć umowę o pracę dzień lub dwa przed końcem miesiąca i do tego czasu złożyć wniosek do ZUS (razem ze świadectwem pracy). W sytuacji, gdy umowa wygaśnie ostatniego dnia, a wniosek trafi do ZUS tego samego dnia, wypłata świadczenia zacznie się dopiero od kolejnego miesiąca.

Kalkulator ZUS pomoże oszacować przyszłą emeryturę

Osoby planujące przejście na emeryturę mogą skorzystać z narzędzi, które ułatwiają podjęcie świadomej decyzji finansowej. Jednym z nich jest kalkulator emerytalny dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Umożliwia on wyliczenie prognozowanej wysokości świadczenia na podstawie aktualnych danych zapisanych na koncie ubezpieczonego.

